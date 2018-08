Manfredonia. Gestione entrate comunali: atto di indirizzo

Di:

Manfredonia, 29 agosto 2018. Con recente determina dirigenziale del Comune di Manfredonia,è stato determinato di “proporre quali modalità di gestione delle entrate comunali l’affidamento in concessione a soggetto abilitato, iscritto all’albo dei Concessionari istituito con D.Lgs. 446/1997, art. 53, comma 1, delle attività di accertamento, liquidazione, assistenza legale, contenzioso e riscossione coattiva di tutte le entrate e attività di supporto alla riscossione ordinaria delle entrate (iter procedurale articolato in: predisposizione e stampa avvisi scadenza, acquisizione e contabilizzazione versamenti, ricezione ed informatizzazione versamenti, variazioni, istanze, ecc., con aggiornamento banca dati).

L’affidatario in esito alla procedura ad evidenza pubblica, sarà remunerato attraverso la corresponsione di un corrispettivo annuo stabilito a base d’asta. Mentre, per le attività in concessione relative alla gestione delle Entrate ed all’attività di accertamento e riscossione coattiva, sarà remunerato ad aggio con percentuale a base d’asta, calcolata sulle somme effettivamente riscosse.

E’ stato determinato di dare indirizzo al Segretario Generale e al Dirigente del Settore Economico- Finanziario di procedere con i Dirigenti comunali competenti ad avviare le procedure necessarie affinché predispongano, secondo le modalità previste dalla vigente normativa, in termini solleciti ogni atto necessario a rendere concretamente operativa dei servizi connessi alla riscossione volontaria delle entrate comunali, ferma restando la gestione e responsabilità delle singole entrate in capo a ciascun Dirigente, così come previsto dall’art. 179 del TUEL, nonché la predisposizione degli atti di gara previa determinazione da parte di ciascun Dirigente dell’Ente delle modalità di erogazione del servizio e dei termini da porre a base d’asta.

E’ stato determinato di dare indirizzo al Segretario Generale e al Dirigente del Settore Economico- Finanziario di procedere con i Dirigenti comunali competenti a disciplinare analiticamente con apposito atto tutte le attività da effettuare durante la fase transitoria con i relativi standard di erogazione delle stesse, con i relativi costi a carico del bilancio comunale, al fine di ridurre nel più breve tempo possibile i costi.

E’ stato determinato di esprimere indirizzo affinché nelle procedure di affidamento a soggetti terzi vengano adottate misure, compatibilmente con i principi nazionali e

comunitari, a garanzia dei lavoratori impiegati dall’attuale gestore per lo svolgimento dei servizi oggetto di gara.

Atto in allegato

178 del 27082018

Redazione StatoQuotidiano.it