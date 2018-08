Manfredonia.”Le lucine delle giostre non brillavano quanto i loro occhi”

Di:

Nel pomeriggio di ieri, martedì 28 agosto 2018, i ragazzi delle associazioni in favore dei diversamente abili, delle case famiglia e del servizio di educativa di Manfredonia, sono stati coinvolti in un programma intenso di tre ore di puro divertimento! Le lucine delle giostre non brillavano quanto i loro occhi! E la musica trasmessa non vibrava quanto le loro risate!

È stata un’esperienza emozionante, riuscita come se a proteggerci ci fosse l’intero cielo, ad un orario perfetto perché ha dato a noi tutti la possibilità di svolgere l’evento in tutta sicurezza ad una temperatura ideale per tutti i presenti! Ringrazio il sindaco che riponendo fiducia in noi, ha autorizzato l’evento! Ringrazio sentitamente l’assessore Dorella Zammarano che ha curato per noi

gli incontri con il Presidente dei giostrai e al quale va il mio più sincero grazie!

Ringrazio gli stessi giostrai che hanno, con grande gioia e disponibilità, messo a disposizione le giostre precedentemente selezionate insieme, persalvaguardare l’incolumità di tutti i ragazzi!

Ringrazio la Polizia Municipale che con diverse unità ha affiancato direttamente l’evento! Ringrazio inoltre i proprietari dello Chalet del Pino che hanno accolto ai loro tavoli i nostri ragazzi, facendoci un prezzo di favore, e dove abbiamo concluso questa giornata con un profumato, buonissimo panino ed una rinfrescante bibita!

E in ultimo, ringrazio le persone presenti più importanti, che non sono i ragazzi, loro sono i protagonisti e quindi il cuore pulsante ed emozionante per il quale si muove tutto il motore… e questo motore sono i genitori, i volontari e gli educatori! Ringrazio quindi loro! Per l’impegno costante, la disponibilità, l’empatia, l’amore! Molti di questi ragazzi non vivrebbe nessuna festa, sport, attività ludico/ricreativa o formativa, se ogni volta non ci fossero loro dietro, a dar vita alle idee! Colgo questa occasione per invitare tante famiglie che vivono le difficoltà dei loro figli in totale solitudine, ad aprirsi e ad avvicinarsi alle svariate realtà presenti a Manfredonia che offrono gratuitamente il loro sostegno e che per tutti i ragazzi, dai più piccoli agli adulti, possono

diventare un’opportunità di crescita, di cambiamento e di autonomia, oltre che di grande gioia! E rivolgendo un ringraziamento speciale a Dio, auguro a questa città, una sentita festa di Maria SS. di Siponto.

A cura di Noemi Frattarolo, Assessora ai Servizi Sociali del Comune di Manfredonia

FOTOGALLERY