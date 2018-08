Romani “Ci scusiamo per questa inefficiente amministrazione di sinistra”

Di:

Manfredonia. ”I dimoranti di Viale Uzita, (Siponto) per lo più residenti a Foggia hanno raccolto di loro spontanea volontà ciò che vedete in foto. Loro la #tassarifiuti la pagano ma, mi hanno segnalato che la suddetta via per #ASE non esiste in quel di #Manfredonia.

Ho dovuto segnalare la questione per rimuovere il tutto all’assessore Starace la quale, come in altre occasioni provvederà a sua volta a risolvere la questione ma, non dovrebbe funzionare così, cioè risolvere i problemi a suon di segnalazioni video e denunce. Sento l’esigenza di rivolgere un sentito ringraziamento ai dimoranti di viale Ozita e, in qualità di persona che ama la propria città, mi scuso con loro per il pessimo servizio che offriamo.

Spero in una città più pulita, a partire dalla prossima legislatura perché finché dura questa amministrazione credo che il problema non si risolverà.

Il Capogruppo FI Cristiano Romani