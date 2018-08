Vieste. “Raduano volle trattare la pace col clan rivale parlando con Iannoli”

Di:

«Sentimi un poco Gianni, in paese stiamo senza fumare. Che dici un mezzo chilo, un poco di coso, io ho delle persone che se lo prendono subito mezzo chilo d’erba, facciamo la sopravvivenza». Così una persona si rivolgeva il 9 luglio scorso a Giovanni Iannoli che si preoc­cupava però delle possibili conseguenze: «ancora ti fanno qualche cosa qua». E l’interlocutore replicava: «ma io non la devo vendere io, ormai tutti quanti lo sanno che io sto con voi. Che dobbiamo fare? Dobbiamo stare fermi? Ci dobbiamo guardare, io non li penso proprio Gian­ni». E Iannoli: «loro vendono più forte di te». Sono le intercettazioni l’elemento prin­cipale d’accusa nell’inchiesta della Di­rezione distrettuale antimafia di Bari e del «gruppo Gargano» della squadra mo­bile di Foggia sfociata nel blitz del 21 agosto con il fermo dei cugini Claudio e Giovanni Iannoli viestani rispettiva­mente di 42 e 32 anni, accusati di traffico di cocaina e marijuana aggravato dalla mafiosità (con altre persone tra cui Gianmarco Pecorellì assassinato il 19 giugno scorso in un agguato collegato alla guerra di mala in corso a Vieste); vari episodi di spaccio e detenzione illegale di armi, sem­pre con l’aggravante della mafiosità.

fonte gazzetta di capitanata

fonte ondaradio