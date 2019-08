183^ festa patronale in onore di Maria SS di Siponto: 3° report resoconto finanziario

Di:

Con l’avvio degli appuntamenti civili, la 183^ Festa Patronale in onore di Maria SS. di Siponto da oggi entra nel vivo ed avrà il suo clou domani con le funzioni religiose e sabato con la processione della Sacra Effige. Nonostante le note difficoltà economiche e l’esiguo tempo a disposizione, il Gal DaunOfantino è riuscito a garantire, nel solco della sobrietà e della trasparenza, tutti gli elementi caratteristici legati alla fede ed al folklore del momento dell’anno più importante e sentito dalla comunità di Manfredonia.

A tal proposito il Gal DaunOfantino ringrazia i fedeli, i cittadini, le imprese ed i commercianti che stanno continuando a sostenere l’organizzazione della Festa Patronale. Il programma di eventi si svolgerà su 4 giornata (29-30-31 agosto e 1 settembre), spaziando ampiamente per temi e fasce d’età.

Tra gli appuntamenti principali vi sono le bande di Manfredonia e Conversano (con matineè e gran concerti serali), lo spettacolo “”Maria, la donna vestita di sole” (29 agosto ore 21) – un suggestivo concerto spettacolo in cui la voce narrante di Michele Placido – , il concerto di Silvia Mezzanotte (31 agosto, ore 22), lo spettacolo “Apocundria – Carluccia canta Pino Daniele” (1 settembre, ore 20.30).

Questa sera alle ore 20, l’accensione delle luminarie artistiche del Centro Storico a cura di “Fratelli Carlone” e “Mastrangeo Luminarie”), alla cui installazione hanno contribuito all’installazione seguenti imprese: Cistraill, Megad, Calamarando, Gioielleria Cosentino, Mazzone Abbigliamento, Inpiazzetta, Pizza in Piazza, Paradiso Gioielli, Renzullo Impianti, SWS di Esposto Michele, Tabanelli Primo, Aredolegno srl, Brunelleski, Pirotecnica San Pio, Benetton, Ristorante Bacco Tabacco e Venere, Olearia Clemente, Famila.

Ha contribuito allo spettacolo pirotecnico del 31 agosto (ore 01.00, Spiaggia Castello) il Consorzio Semi (soggetto gestore del Mercato Ittico di Manfredonia).

Hanno contribuito allo spettacolo pirotecnico del 1 settembre (ore 22.30, Acqua di Cristo): Albatros Cafè, Ristorante La Perla del Golfo, La Roca, Paninomania di Bergantino G. , La Frutta che si beve, Arnold’s, Darsena.

Hanno contribuito agli spettacoli di Piazza Papa Giovanni XXIII Ape Energia (30 agosto), Famila (31 agosto), Teatro Pubblico Pugliese e Bottega degli Apocrifi (1 settembre).

L’elenco completo di tutte le aziende che hanno sostenuto economicamente i costi della Festa Patronale per un importo pari a euro 29.500,00:

DE NITTIS SPOSE, DENITTIS ABBIGLIAMENTO, LA LOCANDA DEL TORRIONE, SIDAP, GARGAN PETROL, CASTRIOTTA AUTO, GENERALI ASSICURAZIONI, FA PORTE, MARIA FIANANESE HAIR STUDIO, DAUNIA MATIS SRL, PASTRICCERIA DESIDERI, LUCIA ARENA MOBILI, MACELLERIA ARENA SAVERIO, NUOVO CONSORZIO TRASPORTI SIPONTUM, HAIR STYLE – RIGNANESE MARIA MICHELA, MUTI LA SANITARIA, HAPPY FRUIT, IL DUOMO SPIZZICHERIE, MARTELLO MARE, ORTOFRUTTA SALMENINI, MACELLERIA STELLUTI LUCIA ANNA, CALICE ROSA SRL, LIDO SALPI, STUDIO LA MACCHIA, GARGANO TRASLOCHI, ARREDAMENTI GABRIELE, MARITTICA, D’ANTUONO EDILIZIA, COPPOLA ROSSA RISTORANTE, ABITI DA SPOSA ANGEL ROSE, RISTORANTE TORRE DEL FICO, MAZZONE SAS, OTTICA CASTIGLIEGO, PARADISO GIOIELLI, PIZZA IN PIAZZA, IN PIAZZETTA, BENETTON, RENZULLO IMPIANTI IND. SRL, SWS DI ESPOSTO MICHELE, ROBUSTELLA GRANDI IMPIANTI, COFFEE DIEM , TABANELLI PRIMO, ARREDO LEGNO, PIROTECNICA S. PIO SRLS, PESCHERIA MARILA’, RISTORANTE BACCO, TABACCO E VENERE, BRUNELESKI, REGIOHOTEL MANFREDI, GELSOMINO CERAMICHE, TIRRA CAFE’, STENOSISTEM SCARL, MY DANCE DI RITA VACCARELLA, MANGIAMOCI, BIG MAMA SAS, PICCOLO ZOO, EXPRESS WASH DI S. D’ANTUONO, CALAMARANDO, OK GOMME DI A. TOTARO, SCURO RAFFAELE TRASLOCHI, MEGAD SRL, COSENTINO GIOIELLI, CISTARILL , MAMA QUILLA, WEBBIN SRL, LIDO AURORA LATO NORD, LIDO AURORA LATO SUD, MACELLERIA CAPRICCIO, MARCELL, MEBIMPORT, OLEARIA CLEMENTE, APE ENERGIA, FAMILA, CONSORZIO SEMI, BAR PROTA, RISTORANTE LA LOCANDA DEGLI SVEVI, LA MAISON DELLA FARRATA, ARNOLD’S, ALBATROS CAFE, PANINOTECA DI BERGANTINO G., RISTORANTE LA PERLA DEL GOLFO, DARSENA, LA ROCA, LA FRUTTA CHE SI BEVE, PANZEROTTO D’ORO.