Attivazione “PerCorso GiovenTÙ” presso il Comitato di Manfredonia della Croce Rossa Italiana

Di:

Il Comitato di Manfredonia della Croce Rossa Italiana è lieto di annunciare l’attivazione del “Percorso GiovenTÙ” che ha come obiettivo generale quello di accogliere ed indirizzare i Giovani, che entrano per la prima volta nel mondo della Croce Rossa e hanno, perciò, voglia e necessità di comprendere quale possa essere il loro ruolo all’interno dell’associazione stessa.

Ha anche come obiettivo specifico il rappresentare un trampolino di lancio per tutti i Volontari Giovani che desiderano approfondire, crescere e specializzarsi in successivi corsi nell’Area Giovani (il “Percorso GiovenTÙ” è, difatti, il requisito principale per poter continuare la formazione).

Si tratta non solo di un corso fine a sé stesso ma, come suggerisce il titolo stesso, di un percorso identitario che analizza il mondo della gioventù, partendo dalla comune definizione dell’essere giovani all’interno della società e comunità, sino a tessere un definito collegamento con l’essere Volontari Giovani all’interno della CRI e, più in generale, nel Movimento della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.

Analizzando quindi, le potenzialità dei giovani e le vulnerabilità che si incontrano nella vita quotidiana, i partecipanti saranno coinvolti in un percorso coinvolgente che li porterà a comprendere autonomamente come, attraverso la condivisione dei principi e delle metodologie di educazione alla pari (peer education), i Giovani di Croce Rossa Italiana riescono a promuovere la loro azione sul territorio ed essere Agenti di Cambiamento per l’Associazione e per la comunità nella quale vivono.

DESTINATARI DEL PERCORSO:

– Aperto a tutti i Volontari Giovani (max 31 anni e 364 giorni) della Croce Rossa Italiana afferenti al Comitato di Manfredonia. (Sono ammessi al corso massimo 15 discenti).

REQUISITI:

– Essere un Giovane della Croce Rossa Italiana

Buon Corso a tutti cari Giovani della CRI!

ANTONIO BEVERELLI

Associazione della Croce Rossa

COMITATO DI MANFREDONIA