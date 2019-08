Crisi interiore? Parlane con il Festival della Letteratura Mediterranea

Di:

Torna a Lucera il Festival della Letteratura Mediterranea, 17° edizione, a cura di Mediterraneo è Cultura. Si svolgerà dal 20-22 settembre.

Il titolo è “Stato Privato di Agitazione”, ovvero: “Gli anni che stiamo vivendo ci pongono di fronte ad alcune sfide che non sappiamo come gestire. Ciò genera ansia, frustrazione, dolore. Ma se ci ascoltassimo un po’ di più? L’idea e il desiderio di affrontare in modo anche inedito e leggero una crisi interiore nasce da queste domande, ma anche dal venir meno di un’ analisi della serie veloce di avvenimenti politici e di cronaca cui assistiamo per lo più da semplici spettatori. Poi nasce dalla lettura di autori del passato più o meno recente che, in momenti cruciali della storia del Paese, hanno saputo interpretare il sentire umano e popolare”.

La scelta del tipo di programmazione e degli ospiti dell’edizione si è mossa dunque sulla scia di questi “buoni maestri”. Il primo cui fanno riferimento è Rocco Scotellaro, il secondo Beppe Fenoglio. Fino al 22 settembre c’è tempo per ‘l’antologia di influencer’, e in attesa dei nomi degli ospiti. La due giorni di riflessione si concentra anche sui luoghi: “Ognuno, al di là della soglia di casa, sprofonda in una dimensione senza cura e senza nome. Ma quando abbiamo smesso di incontrarci nei luoghi? Quando abbiamo cominciato a pensare che stare da una parte significa sempre e solo escludere e sentirsi esclusivi?”. Rispondere alle domande, dicono gli organizzatori, per “dare un nome al proprio stato di agitazione, scriverlo su un vecchio lenzuolo e lasciarlo steso al vento”