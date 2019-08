Più incentivi per i giovani agricoltori: “Grazie Centinaio!”

Di:

Il ministro delle politiche agricole e forestali Gian Marco Centinaio il 27 agosto ha firmato un decreto che aumenta al 2% la percentuale del massimale nazionale dei pagamenti diretti da destinare al finanziamento del premio per i giovani agricoltori, assicurando così lo snellimento delle relative procedure burocratiche da parte di Agea e degli organismi pagatori regionali.

Lo rende noto Daniele Cusmai, segretario provinciale della Lega. Inoltre “ha aumentato i finanziamenti nelle disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. Per la provincia di Foggia, un territorio a trazione agricola, questo ennesimo provvedimento dona fiducia ad un settore mortificato dalle politiche gestionali regionali sui PSR ancora congelati e con rischio perdita dei fondi”.

Come Lega- prosegue la nota- “abbiamo sempre tutelato gli interessi dei nostri agricoltori, pescatori e allevatori difendendo il made in Italy e lavorando a donare speranza a questo territorio che ha bisogno di sviluppo e di dare un futuro ai suoi giovani. Questo provvedimento, in una fase complicata per il Paese, dimostra che i nostri rappresentanti continuano a lavorare sodo per gli italiani”.

Al ministro Matteo Salvini: “Siamo orgogliosi di ciò che è stato fatto in questi mesi e ringraziamo il nostro leader e tutta la squadra di governo della Lega”.