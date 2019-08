“Governo giallorosso più legittimo di quello con la Lega ma Conte bleffa”

Di:

La crisi di governo arriva finalmente a un punto di svolta, una parola ripetuta così tanto negli ultimi giorni che è già sorto a soprannome della prossima squadra governativa, prima ancora della sua reale nascita. Solamente un anno fa, difficilmente, si sarebbe potuto immaginare quest’ epilogo: alla fine, i pentastellati hanno detto sì all’alleanza con il loro “nemico naturale”, il PD. Niente di più agli antipodi come questi due partiti, eppure il nuovo governo che si andrà a formare sarà più legittimo di quanto non fosse quello formato con la Lega, entrata in maggioranza con una percentuale di voti più bassa di quella raggiunta dal Partito Democratico. Risultato, senz’altro, di una legge elettorale che permette alleanze costruite a tavolino tra chi non condivide un vero progetto unico, senza divergenze, che sia limpido e trasparente.

Parla Conte “Questo Governo durerà”

Conte promette che questo sarà un governo che durerà. Tuttavia, tra nomi e ruoli contesi, l’alleanza non è iniziata nel clima più felice: del resto, per Di Maio un’intesa col PD equivale a tradire parte del suo percorso, a perdere il consenso di una fetta del suo elettorato (il cui indice di gradimento è già notevolmente calato nel giro di un anno). È davvero difficile immaginarseli insieme, in una collaborazione equa e proficua, che sia capace di mettere da parte i personalismi (la pretesa di Di Maio di assurgere al ruolo di vicepremier non sembra dare fiducia in tal materia). Non resta perciò che aspettare i punti concordati dai due partiti. Per ora, è tutto avvolto nella nebbia, come lo è stata questa intera crisi di governo.

L’unica cosa certa è che il Movimento 5 Stelle, oggi, conserva salda la propria maggioranza anche grazie a un errore di valutazione di Matteo Salvini.

Salvini un abile comunicatore ma un pessimo politico

Se c’è una cosa che questa crisi di governo ha portato sotto gli occhi di tutti, è che Salvini è un abile comunicatore ma un pessimo politico. L’unica vera mossa da lui effettuata nella grande scacchiera dei giochi governativi si è rivoltata contro di lui, beatamente cullato tra le braccia dei sondaggi e dei comizi in spiaggia. La caduta è stata dolorosa. Lui, che per giorni ha lasciato uno spiraglio aperto ai suoi ex alleati nella speranza di una riconciliazione, lo sa bene. Non è bastato presentarsi in Parlamento come la vittima incompresa, come se fosse stato il M5S a innescare la crisi nei suoi confronti e non viceversa: “Rifarei tutto ciò che ho fatto, avete bisogno di un bersaglio, eccomi qui”, ha detto allargando le braccia con un pathos degno di un film hollywoodiano. Del resto, lui che ha tanto a cuore i simboli religiosi, non è nuovo a questa narrativa dell’uomo martire incaricato di portare avanti la baracca contro tutto e tutti. Stavolta, il suo team di comunicazione ha fallito contro il discorso di Giuseppe Conte, che da tanti è stato lodato e ammirato per la forza di linguaggio.

Tutte le contraddizioni del Premier

C’è un espressione diffusa nel mondo del web tra i millennials: “blastare” la gente, dal verbo inglese “to blast”, letteralmente “distruggere”, qui usato nel senso di “screditare”, “insultare” qualcuno. Nato e diffuso come un vero e proprio meme grazie a Enrico Mentana e al suo atteggiamento nelle interazioni con i suoi utenti, si è allargata a macchia d’olio verso altri personaggi come il medico Burioni, noto nel mondo del web per non avere peli sulla lingua. Il termine ha acquisito anche un’accezione negativa, sottolineando l’insolenza e l’arroganza di chi risponde esclusivamente con l’invettiva. Dario Corallo, ex giovane candidato alla segreteria del PD, parlando delle relazioni del partito con la maggioranza e il lettorato deluso, fece della sana autocritica affermando: “Non facciamo come un Burioni qualsiasi”. Forse Salvini aveva sottovalutato questo lato di Conte, pronto a rinfacciare al momento giusto tutte le colpe del suo ex alleato leghista. Un discorso d’impatto, ma che avrebbe dovuto toccare tanti altri punti. Perché non chiarire il sì al Decreto Sicurezza Bis da parte dei 5 stelle, dopo aver sottolineato il bisogno di “mantenere la collaborazione con l’Europa”? Perché non giustificare la propria passività di fronte alle ostentazioni demagogiche di Salvini? Conte ha detto che il suo operato ha offuscato quanto di buono il Movimento 5 Stelle ha fatto in questi mesi di lavoro, srotolando una lunga lista di decreti, iniziative e proposte mandate avanti dai grillini. Perché difendere solo ora il duro lavoro fatto? Quanto hanno dovuto tacere i pentastellati in nome di un’alleanza?

Per quanto emotivamente coinvolgente, una volta raffreddati gli animi il suo discorso lascia ancora mille domande irrisolte. Senz’altro, è ironico sapere che Salvini è stato battuto con i suoi stessi mezzi.

E adesso cosa succederà? La scelta di Conte come premier influenzerà l’intera squadra di governo. Grillo si dice favorevole a un passo indietro di Di Maio, mentre Conte deve ripensare alla Difesa, Economia ed Esteri, in quanto urge la necessità di ricollocare l’Italia in un nuovo asse nel quadro geopolitico europeo, anche ricorrendo ai “tecnici” (molto più Dem che grillini) che possano rassicurare le forze straniere e rispettare gli impegni presi con l’Europa.

Aspettare. La parola dell’estate 2019: non bisogna far altro che aspettare, ancora e ancora.

A cura di Carmen Palma