“In Puglia continueremo ad essere alternativa alla vecchia politica”

“Il MoVimento 5 Stelle sta portando avanti con grande responsabilità il percorso intrapreso 14 mesi fa e interrotto da Matteo Salvini. La crisi di governo che ha provocato tradendo tutti i gli italiani rischia di vanificare il lavoro di mesi per risolvere le numerose vertenze che coinvolgono centinaia di lavoratori, ad esempio quelli di Mercatone Uno, i poligrafici e i lavoratori della vigilanza privata per cui stavamo lavorando a tutti i livelli in Puglia e a Roma; per il Tavolo istituzionale permanente di Taranto”.

Lo comunica il M5s Puglia che a proposito di sistema elettorale precisa: “A livello nazionale una maggioranza tra le diverse forze politiche va trovata in Parlamento, per le Regioni chi vince ha automaticamente una maggioranza dei seggi che gli consente di governare in autonomia. In Puglia come in tutte le altre Regioni continueremo ad essere l’alternativa alla vecchia politica di destra e sinistra”.

E aggiungono di non aver mai accettato le poltrone offerte da Emiliano, “cosa avvenuta per Schittulli, Cassano, Di Cagno Abbrescia, Stea e Spina. Non ci sono poltrone accettate dal Movimento 5 Stelle che per questo può continuare a fare opposizione dura e irriducibile, sia denunciando che avanzando proposte per risollevare una terra meravigliosa, ferma da 4 anni a causa dell’immobilismo di Emiliano”.

In particolare le bacheche fb dei parlamentari pugliesi in questi giorni hanno fatto spesso riferimento all’ “inciucio” fra Pd e M5s, come quella dell’on. leghista Rossano Sasso, cui il movimento risponde nel finale della nota: “Chi ci accusa di inciucio appartiene a quella stessa forza politica che alle scorse europee ha incassato l’appoggio dell’allora assessore Di Gioia, candidato al comune di Foggia con una lista civica di centrosinistra e consigliere regionale saldamente tra i banchi della maggioranza. La stessa forza politica che quando sedeva tra i banchi del Consiglio non ha voluto firmare la mozione di sfiducia per Emiliano. Capiamo il tentativo di cercare di sviare l’attenzione ma quando parla di inciuci l’onorevole Sasso dovrebbe per prima cosa guardare in casa sua”.