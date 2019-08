Ecco la Champions: Juve con Atletico, Napoli con il Liverpool. Inter con il Barca

U.C.L: sorteggiati i gruppi per la prima fase, raggruppamento di ferro per i nerazzurri, qualificazione alla portata per le altre, ci spera anche la Dea. Passano le prime due di ogni raggruppamento

I gironi

Gruppo A: Paris Saint-Germain (Fra), Real Madrid (Spa), Bruges (Bel), Galatasaray (Tur)

Gruppo B: Bayern Monaco (Ger), Tottenham (Ing), Olympiacos (Gre), Stella Rossa (Ser)

Gruppo C: Manchester City (Ing), Shakhtar Donetsk (Ucr), Dinamo Zagabria (Cro), ATALANTA

Gruppo D: JUVENTUS, Atletico Madrid (Spa), Bayer Leverkusen (Ger), Lokomotiv Mosca (Rus)

Gruppo E: Liverpool (Ing), NAPOLI, Salisburgo (Aut), Genk (Bel)

Gruppo F: Barcellona (Spa), Borussia Dortmund (Ger), INTER, Slavia Praga (R.Cec).

Gruppo G: Zenit San Pietroburgo (Rus), Benfica (Por), Lione (Fra), Lipsia (Ger)

Gruppo H:

La formula Le prime due classificate di ognuno degli otto gironi da quattro squadre si qualificano per gli ottavi di finale, la terza classificata “retrocede” in Europa League e la quarta è eliminata.

Le date del girone Prima giornata: 17-18 settembre.

Seconda giornata: 1-2 ottobre.

Terza giornata: 22-23 ottobre.

Quarta giornata: 5-6 novembre.

Quinta giornata: 26-27 novembre.

Sesta giornata: 10-11 dicembre.