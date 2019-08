Puglia. Giornata parzialmente soleggiata, qualche isolato fenomeno diurno

Bari. METEO Puglia: GIOVEDI’: Giornata parzialmente soleggiata stante il transito di velature e stratificazioni. Da segnalare anche la formazione di qualche fenomeno diurno localmente temporalesco sulla dorsale appenninica e le Murge ma in rapido esaurimento entro sera. Venti deboli variabili. Zero termico nell’intorno di 3750 metri. Basso Adriatico e Canale d’Otranto poco mossi. Temperature stazionarie con massime non oltre i 31-33°C.