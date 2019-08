San Severo piange Michele Cologno, figura storica del PSI pugliese

Di:

San Severo piange Michele “Lillino” Cologno, Sindaco di San Severo per 5 anni dal 1981 al 1986, a lungo Consigliere ed Assessore Comunale, Consigliere ed Assessore regionale, una delle più importanti figure del PSI di Capitanata e di Puglia per oltre 30 anni. Si è spento ieri, all’età di 79 anni.

“La scomparsa di Lillino Cologno – dichiara il sindaco Francesco Miglio – è una di quelle notizie che ti lasciano il segno e che non vorresti mai commentare per lo spessore dell’uomo, del politico, del cittadino che ci lascia. Eravamo giovanissimi quando Cologno ha governato – bene, anzi molto bene – la nostra città, aveva un larghissimo consenso elettorale, perché era sempre disponibile con tutti e la sua azione politica era finalizzata al raggiungimento di obiettivi per il Bene Comune, slogan oggi tanto di moda. Oggi abbiamo perso un politico, un uomo, un carissimo amico”.

La camera ardente sarà allestita, a partire dalle ore 11,00 di oggi, presso la Sala Consiliare “Luigi Allegato” di Palazzo Celestini.

Fonte: FoggiaToday