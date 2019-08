Tragedia ad Aliano: due operai morti durante l’ispezione in un pozzo

Di:

Questa mattina, presso la discarica in località “Cugno di mango” di Aliano (Matera), nei pressi del borgo Alianello nuovo, due operai di Potenza, di 53 e 52 anni, incaricati di effettuare campionamento della vasca di decantazione sotterranea, raggiungibile tramite scala in cemento armato per una profondità di circa trenta metri, hanno perso i sensi e sono caduti all’interno della vasca. Lo riporta il sito Sassilive.it.

A dare l’allarme è stato un altro operaio presente in quel momento. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco di Policoro e il Nucleo provinciale dei Vigili del Fuoco SAF, che hanno recuperato i due corpi senza vita nel fondo del un pozzo obliquo, presumibilmente per carenza di ossigeno. Il pozzo era sottostante una discarica di rifiuti non pericolosi.

Nella zona è stata rilevata un’alta concentrazione monossido di carbonio. Le operazioni di recupero sono effettuate con procedure tipiche SAF in ambiente confinato.

I Carabinieri indagano sull’episodio che ha provocato la morte dei due operai.