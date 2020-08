“789 posti di lavoro di altre regioni: un danno per i docenti pugliesi”

Bari, 29 agosto 2020. “Quello che prevedevamo è accaduto. Mentre la Puglia e il Sud in generale piangono posti di lavoro, non si stabilizzano i precari che per almeno un decennio hanno consentito l’apertura delle scuole pugliesi e si consegnano posti di lavoro della nostra terra alla cosiddetta “call veloce” ovvero la possibilità che docenti precari di altre regioni vengano nella nostra terra subendo anch’essi un danno economico. Un paradosso inaccettabile, in particolare in questo momento storico”. Lo dichiara Gianni Verga, segretario generale della Uil Scuola Puglia. Dei 3.700 posti utili per le immissioni in ruolo del personale docente, infatti, la Puglia ne restituirà ben 789 in favore di docenti delle altre regioni.