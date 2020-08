A tu per tu con il Manfredonia calcio 1932 – Damiano Partipilo (VIDEO)

Damiano Partipilo è stato il primo acquisto del Manfredonia calcio 1932 della stagione sportiva 2020/2021. Classe 1987, Barese di nascita, Partipilo porta esperienza, carisma e forza nella zona nevralgica del campo, grazie alle sue doti tecniche ed alla sua lunga ed importante carriera maturata in squadre quali: Campobasso, Agnonese, Casoli in serie D, Aversa Normanna in C2, ancora Metapontino, Marcianise, Cassino sempre in serie D, poi gli anni in Eccellenza nuovamente con il Cassino, poi Pomezia, Molfetta, Sora e l’ultima esperienza con il San Severo.

Una carriera lunga e significativa che adesso fa tappa sul Golfo di Manfredonia e nel blasonato Manfredonia Calcio 1932.

A cura dell’avvocato Antonio Castriotta, Manfredonia 29 agosto 2020.