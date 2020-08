A tu per tu con il Manfredonia Calcio 1932 – Leonardo de Filippo (VIDEO)

Per la rubrica A tu per tu con il Manfredonia calcio 1932, oggi è la volta del forte difensore Leonardo de Filippo già nelle file del Manfredonia negli anni addietro.

de Filippo è un calciatore che nasce nel settore giovanile del Manfredonia Calcio 1932 e quindi fa tutta la trafila del settore giovanile per approdare in prima squadra ancora giovanissimo, accanto a calciatori importanti tra cui Colombaretti, Vergori e Romeo. È un giocatore eclettico in grado di giocare sia a sinistra che centrale nel reparto difensivo.

A cura dell’avvocato Antonio Castriotta, Manfredonia 29 agosto 2020