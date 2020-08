Barletta, famiglia positiva dopo vacanza in Sardegna

«Sono 6 i casi registrati oggi nella provincia Bat: si tratta di una famiglia di 5 persone proveniente dalla Sardegna e di un altro caso su cui sono in corso le indagini». Queste sono le parole del direttore generale della Asl Bt, Alessandro Delle Donne, dopo gli ultimi dati relativi ai contagi nella Bat, da Covid 19. Il bollettino di ieri, diramato dalla Regione, ha conclamato altri 52 casi positivi in Puglia: 20 in provincia di Bari, 6 nella provincia Bat, 3 in provincia di Brindisi, 15 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto.

Fonte: GdM