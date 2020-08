Campo a San Marco in Lamis “Con Merla abbiamo discusso di futuro della comunità”

San Marco in Lamis, 29 agosto 2020. “Il viaggio elettorale oggi fa tappa al circolo del Partito Democratico di San Marco in Lamis. Ad accogliermi c’era il sindaco Michele Merla insieme ai militanti e ai dirigenti che animano la nostra comunità politica. Il paese garganico è stato tra i più colpiti dal Covid-19 ed è stato doveroso affrontare il tema della risposta della Regione Puglia alla temuta seconda ondata. Più in generale, ci siamo confrontati su come organizzare la risposta alla domanda di servizi per la salute e alle ambizioni di protagonismo del territorio. Il buon lavoro dei 5 anni che abbiamo alle spalle dovrà essere migliorato nei prossimi 5 dopo la vittoria di Michele Emiliano“.