Incidente sulla Napoli – Canosa, investiti operai

(lucacaporale) Grave incidente stradale pochi minuti fa sulla Napoli-Canosa all’altezza di Ascoli Satriano, due volontari delle Guardie Zoofile Ambientali sarebbero stati investiti mentre effettuavano un intervento in Autostrada. Sul posto quattro ambulanze ed un elicottero dell’elisoccorso. Uno dei due feriti sarebbe in condizioni gravi, l’altro in condizioni meno rischiose. (lucacaporale)