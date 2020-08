Landella sul Fatto Quotidiano e la rabbia per Di Donna non candidata

Landella intervistato dal Fatto Quotidiano in un Focus sulle regionali, riprende i temi che hanno caratterizzato la vita politica degli ultimi mesi, la mancata candidatura di Di Donna, il suo apporto “non riconosciuto” in Forza Italia e i tanti voti che ha ottenuto nelle varie competizioni elettorali, lui “mister” preferenze e la cognata miss preferenze. “E’ stato un suicidio non candidarla”.