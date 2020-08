Lotras Foggia: addio a Domenico De Girolamo. “Ha lottato con una forza incredibile”

Foggia, 29 agosto 2020. “Caro Domenico, è proprio quando non trovi le parole da scrivere che capisci di quanto sarà immenso il vuoto che ci lasci. Hai sofferto e hai lottato contro un male al quale hai sempre risposto con un sorriso e con una forza incredibile. Ora non ci sei più, ma dall’alto, dove di sicuro darai più colore, stringi forte a te mamma, papà, Nazario e particolarmente tua moglie e i tuoi piccoli. Oggi piango, non la scomparsa di un amico, ma di una grande persona con un cuore immenso!”. E’ quanto ha scritto Napoleone Cera, ricordando l’amico 39enne Domenico De Girolamo, figlio di Armando, patron della Lotras di Foggia.

Domenico “lavorava per l’azienda di famiglia ma aveva una passione smisurata per l’arte, i writer e la fotografia”.