Manfredonia ha un legame segreto con il cantautore Lucio Dalla

Manfredonia, 29 agosto 2020. A Manfredonia, il cantautore ha vissuto alcuni anni della sua infanzia con la madre, originaria della città e luogo in cui risiedeva il nonno materno. Il brano 4/3/1943 è una delle dieci canzoni italiane più belle di sempre, che si classificò terza durante il Festival di Sanremo nel 1971, inaugurando un nuovo corso della sua carriera.

Per la copertina dell’album che conteneva questa canzone Dalla volle in copertina Manfredonia, con una vista della città dal Faro del Molo di Ponente, luogo in cui aveva vissuto momenti felici della sua vita. Un legame profondo con la città di Manfredonia che ha sempre portato nel cuore e che lo ha decretato cittadino onorario nel 1997.

Una città della quale era innamorato sin da bambino e che sicuramente con l’avanzare degli anni non ha mai dimenticato, non rinunciando a scorgere i vicoli del centro storico che conosceva come fosse una seconda casa. Dopo la sua scomparsa avvenuta nel 2012, la città di Manfredonia ha intitolato con il suo nome il nuovo teatro comunale. Nel Febbraio del 2012 in quel nel teatro era avvenuta la sua ultima esibizione nella quale si rivolse al pubblico chiamandoli “cari concittadini”, per dimostrare il suo senso d’appartenenza alla città. Nel Settembre di quello stesso anno, in piazza Giovanni XXIII, duettò in dialetto manfredoniano con il sindaco Riccardi e con il pubblico. Lucio Dalla fece scoprire la magia della città anche al suo fedele amico Ron, mostrandogli i suoi luoghi del cuore, come la scogliera dove gli disse:-“Guarda, senti il profumo, la magia di questo mare, delle stelle”.

Manfredonia e Lucio Dalla saranno accomunati da un filo conduttore che non si spezzerà mai e sicuramente verrà sempre commemorato da tutti i cittadini non solo per le sue canzoni, ma per la sua umanità e per quanto ha donato alla città.

