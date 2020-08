Moto investe auto e prende fuoco, uomo di San Severo in ospedale

Violento impatto frontale sulla Statale 16 in territorio di Casalbordino nel tardo pomeriggio di ieri. Protagonisti dello scontro, avvenuto in prossimità di una curva, una moto che dopo l’urto è stata avvolta dalle fiamme andando completamente distrutta e una Ford Galaxy. Ad avere la peggio il centauro che ha riportato diverse fratture, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Si tratta di F.R., un 50enne originario di San Severo. L’uomo è stato trasferito presso l’ospedale San Pio di Vasto in codice giallo. Illesi il conducente e il passeggero della monovolume. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, la Polizia municipale di Casalbordino e i Vigili del fuoco di Vasto.

Fonte: vastoweb