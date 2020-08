Lunedì prossimo 31 agosto, alle ore 12, presso l’Hotel Cicolella in viale XXIV maggio, a Foggia, nel rispetto delle regole di distanziamento e di sicurezza dettate dall’emergenza Covid-19, è in programma la presentazione in conferenza stampa dei candidati in consiglio regionale nella lista di Fratelli d’Italia, circoscrizione Foggia.

Saranno presenti il candidato presidente della coalizione di centrodestra, l’on. Raffaele Fitto, e il coordinatore regionale del partito, on. Marcello Gemmato.