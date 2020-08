Successo del film tutto sipontino, realizzato durante la quarantena a Manfredonia

Il Film “Operazione NaCIO” è stato nominato da THE PALMA MOVIE per la selezione ufficiale dell’ “HOUSE FILM FESTIVAL”, che si terrà a Torino a fine Settembre.

Il corto tratta in modo ironico e provocatorio il tema della quarantena, tessuto su una trama che ricorda i “Gangster movie” di Scorsese e le serie Netflix sui Cartel Sudamericani. Il tutto prende vita in uno squarcio della soleggiata Manfredonia durante il lockdown. Tutte le riprese sono infatti realizzate all’interno delle mura domestiche (casa, terrazza), in rispetto delle normative dell’emergenza COVID.

Con la collaborazione di altri attori, che hanno invece ripreso altre scene dalle loro abitazioni, in giro per l’Europa (Spagna, Inghilterra, Finlandia).

Una grande occasione di reinventare il modo di fare film, in un periodo nero per l’industria cinematografica e per tutte le arti performative. Un’occasione per continuare a lavorare insieme anche quando le condizioni non sono le più favorevoli.

L’Idea nasce da due ragazzi di Manfredonia, Emiliano Troiano (26) e Benedetto Tedesco (25) , che hanno da poco lanciato l’agenzia artistica “BLOOM CREATIVE” → https://bit.ly/32uPTcS.

Nome con il quale hanno preso parte alla competizione cinematografica.

Benedetto è un Digital Creative Strategist formatosi a Milano, ed Emiliano, regista e attore formatosi presso l’Università di Cambridge.

I due ragazzi Sipontini si sono lanciati in questa sfida unendo le loro skills e i loro campi lavorativi.

La prima del film ‘Operazione NaCIO’ si terrà a Torino in occasione dell’ HOUSE FILM FESTIVAL, dove verranno presentati gli altri Film selezionati per la competizione. Nel frattempo qui trovate un piccolo teaser di 30 secondi – Scopri il trailer

Fonte: retegargano