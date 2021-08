STATOQUOTIDIANO.IT, Foggia 29 agosto 2021. Tommaso Pasqua, vicepresidente provinciale del Pd di Capitanata, illustra a Stato Quotidiano le alleanze che si stanno tessendo per le prossime amministrative del 3-4 ottobre. Si vota in 13 comuni della provincia: “A Cerignola sarà un passaggio elettorale importante nel momento in cui si presenta un sindaco che quella frattura l’ha prodotta”.

“Noi candidiamo una persona seria come Bonito e capiremo come l’opinione pubblica interpreta certi passaggi all’interno della Capitanata”. Nel paese ofantino, di fronte al fatto che la sinistra si presenta divisa, Pasqua evidenzia che “vanno evitati gli egoismi del ‘tocca sempre a me’”.

Il vicesegretario accenna anche a Lesina, Vieste, S. Nicandro e si sofferma su S. Marco in Lamis, dove si ricandida il sindaco uscente Merla. A proposito di alcuni suoi avversari, Pasqua ritiene che “non si possano riproporre biografie che hanno attraversato tutti i sistemi elettorali senza mai cambiare nulla”.

Lo scioglimento del consiglio comunale di Foggia, e del capoluogo come traino della Capitanata, pesa sugli altri paesi ma “vanno distinti i ruoli, il lavoro dei singoli consiglieri del Pd che hanno creato gli anticorpi per lo scioglimento dell’assise comunale. Dalle carte si configura un sistema mafioso che va assolutamente debellato”.

Infine, dopo aver enucleato alcuni temi delle feste dell’Unità, il dirigente del Pd parla del civismo resosi necessario per la crisi dei partiti ma, aggiunge, “non si può continuare a rappresentare un modello che in alcune realtà guarda a destra e in altre a sinistra, e di questo è consapevole anche il presidente Emiliano”. Nell’intervista si fa riferimento alla lista “Con” e alle feste che il governatore porta in giro per la Puglia.

Paola Lucino, 29 agosto 2021