Bovino, festa della Madonna di Valleverde: ritorna la storica cavalcata

Bovino (Fg), 29 agosto 2022 – Si celebra oggi la festa della Madonna di Valleverde, patrona di Bovino (Fg). Il culto della Madonna di Valleverde a Bovino è legata all’apparizione della Vergine, avvenuta in sogno al legnaiolo Niccolò, nella primavera del 1266.

La Madonna chiese di riferire al Vescovo locale, la sua volontà di fondare una Chiesa per difendere e proteggere il popolo di Bovino.

La Chiesetta venne costruita in località Mengaca (a 3 Km di distanza dall’abitato, proprio nel boschetto della 1ª apparizione). In seguito, subì alcuni ampliamenti, ma un violento terremoto la danneggiò gravemente, venne distrutta nel 1987, per far posto al nuovo Santuario in stile moderno inaugurato da Papa Giovanni Paolo II il 25 maggio dello stesso anno.

La Chiesa è a pianta triangolare ed è ricco di marmi pregiati, di sculture e di vetrate, e ospita la statua della Madonna di Valleverde con il Figlio in braccio, una pregevole scultura in legno risalente al Medioevo.

A Bovino, in provincia di Foggia, la storica cavalcata per festeggiare la Madonna di Valleverde: si ripete puntualmente dal 1266

Con la Cavalcata Storica Bovino festeggia la sua Protettrice, Maria S.S. di Valleverde, e rievoca il suo passato. Il Simbolico rito dell’offerta dell’olio, da parte di un comune dell’Antica Diocesi, rievoca l’omaggio che le Autorità Civili rendevano alle Autorità Religiose del tempo presso il Santuario per rinsaldare i legami tra la Chiesa e la Municipalità locale.

Il Corteo avviene in forma solenne e si compone di quadri in costume d’epoca che rievocano i momenti più importanti della storia bovinese.

Il primo quadro, preceduto da rullo di tamburi e squilli di trombe, rievoca l’epoca medievale dell’apparizione della Madonna al legnaiolo Niccolò (1266) con l’ingresso in città della statua della Madonna scortata da cavalieri e dame col seguito dei popolani.

Il secondo quadro ricorda la visita resa al santuario dalla Serenissima donna Maria d’Austria in occasione della sua permanenza a Bovino presso la corte dei duchi Guevara nel 1630. Ella vi giunse con una scorta di 2000 uomini tra fanti e cavalieri.

Segue il quadro settecentesco che rappresenta il Duca Giovanni Maria Guevara e la Duchessa Anna Maria Suardo (1750) col seguito delle famiglie notabili. I Duchi Guevara, signori di questa terra per circa quattro secoli, in tale occasione aprivano le loro stalle e mettevano a disposizione della comunità cavalli e carrozze per percorrere il tragitto dal Santuario al paese.

Il Corteo si conclude con i Notabili del ‘900 e con cavalieri avanzanti su bellissimi cavalli preceduti dalle Autorità civili, militari e religiose locali.

Il Corteo parte dall’ingresso del paese, si snoda lungo il Corso principale tra due fitte ali di popolo preso da grande entusiasmo, procede verso il Castello Ducale fino alla Cattedrale ove avviene la benedizione dei Cavalieri da parte dell’Arcivescovo e successivo ritorno di tutti i gruppi partecipanti su Corso V. Emanuele.

Ospite speciale per l’occasione la fanfara dei carabinieri

Quest’anno la cavalcata ha visto la presenza speciale della Fanfara dei Carabinieri, protagonista sia al corteo storico che in serata, con un concerto bandistico in Piazza Duomo. Alla sfilata hanno partecipato anche le massime autorità cittadine e riligiose.

Fotogallery Enzo Maizzi: