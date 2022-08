Elezioni, Emiliano: “Errore gravissimo non allearsi con il M5S”

BRINDISI, 29/08/2022 – «Se Pd e Movimento 5 Stelle avessero fatto un’alleanza… io ho lavorato tanti anni, avremmo vinto in Puglia in tutti i collegi e probabilmente Fratelli d’Italia, che avrà un grande risultato il 25 settembre, non avrebbe portato a casa granché».

È quanto ha riferito il presidente della Regione Michele Emiliano a margine della rassegna La Piazza, in corso in queste sere a Ceglie Messapica. «Probabilmente il fronte progressista non sarebbe stato in grado di trattenere la forza del centrodestra, ma avremmo potuto fare diversamente. I 5 Stelle stanno governando bene la Puglia nella coalizione, non ho intenzione di farne a meno, continuerò a lavorare in Italia per una convergenza, elemento centrale a tutela della democrazia del nostro paese». (gazzettamezzogiorno)