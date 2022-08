Illiceto: la Festa di Maria di Siponto, tra luci esteriori e interiori

Manfredonia (Fg), 29 agosto 2022 – Desta una certa meraviglia la mole d’ansia e di preoccupazione che in città sta accompagnando la decisione relativa alla collocazione delle luminarie e lo spostamento da Piazza Giovanni XXIII a quella dei Maestri d’ascia di tante manifestazioni. Quanto interesse per la Madre SS. di Siponto!

Anche la religione ha la sua geografia. La sua topografia urbana. Si tratta di un dibattito religioso o si tratta d’altro? L’unica geografia della fede è la geografia del cuore e delle relazioni. E l’unica topografia è quella che elegge i volti delle persone a veri luoghi sacri e inviolabili.

La questione poi mi pare sia stata troppo politicizzata sia da una parte che dall’altra. I social poi stanno facendo il resto, amplificando e complicando ulteriormente gli elementi in gioco.

Da una parte c’è chi, in nome della tradizione, grida allo scandalo, dall’altra vi è chi, in nome di un rilancio della festa come immagine turistica di una città che svolta pagina per rinascere, vuole cambiare tutto e comunque, in maniera indiscriminata. Strumentalizzazioni o sincere esternazioni di un fede interiore? Difficile saperlo! Ancora una volta, ciò che davvero manca è un autentico “discernimento”, una lettura “sapienziale” delle situazioni e dei cambiamenti in corso.

Comunque, a prima vista, più che di un dibattito pare si tratti di una sterile polemica. Anzi, pare più una disputa medievale tra una visione sacra della festa e una più laica e profana della stessa. Si tira in ballo indebitamente anche il vescovo al quale si chiede di intervenire. Ci manca solo che chiamiamo in causa la S. Inquisizione. E, allora, se siamo arrivati a questo punto, meglio un sano ateismo e un fecondo illuminismo!

Eppure, dispiace dirlo: vedo in giro molta ipocrisia. Perché la dimensione religiosa – o meglio evangelica – della festa penso che interessi davvero a pochi e in maniera davvero relativa. Ricordarsi di Maria e del suo modello evangelico – il quale, a dire il vero, è molto scomodo e radicale – solo in occasione di una festa patronale, seppur a lei dedicata, ritengo che sia davvero troppo poco per esprimere la propria fede o anche, al limite, la propria devozione più autentica e genuina.

E poi, quanta devozione senza fede e quanta fede disincarnata, senza impegno, rischiano in questi giorni di dominare la scena della festa! Una fede che non produce cambiamento interiore e conversione del cuore non serve a nulla. Una fede che non provoca uno stile di vita ispirato alla fraternità, all’amore, al perdono, all’umiltà, al non accumulare ricchezze materiali, al non occupare i primi posti, è solo una farsa!

Maria, stando al suo Magnificat, ci insegna che Dio sta dalla parte degli umili e non dei potenti, che invece rovescia dai loro troni; dalla parte dei poveri e degli affamati e non dei ricchi che rimanda invece a mani vuote. Maria è contro il narcisismo dilagante e l’individualismo oggi imperante.

A volerla dire tutta, il vero significato delle luminarie sta nel solo fatto che i luoghi da illuminare sono tutt’altri. I veri luoghi sono le persone. I loro volti. Le loro storie. Le loro vicissitudini. Le loro cadute, le loro fragilità e i loro fallimenti. Sono le periferie esistenziali e i luoghi marginali. Sono le persone che trasformano i luoghi fisici in luoghi simbolici, carichi di senso.

A che serve, infatti, illuminare gli spazi fisici della città se la “città interiore”, quella vera e “invisibile”, che ciascuno di noi si porta dentro, giace ancora in una profonda oscurità? A ciascuno di noi è affidata un pezzo di città che nessuno altro può governare al posto nostro. Un pezzo di città da illuminare con le proprie azioni giuste e sagge, passando dalla indifferenza a una maggiore responsabilità individuale e sociale.

Né vale l’inganno di chi pensa che, aumentando l’illuminazione esteriore si possano coprire i baratri provocati da una scarsa illuminazione interiore. E’ inutile, come una lunga tradizione cristiana insegna, il mondo esteriore poggia e si regge su quello interiore. Se resiste questo, si può ricostruire anche quello. Ed è proprio questo che oggi manca. E’ questo il lato oscuro di molta gente.

E, allora, più che accendere luci all’esterno, cerchiamo di accendere la luce interiore della nostra ragione e della nostra coscienza morale – per chi è laico – e della nostra fede, per chi è credente. La luce interiore delle nostre decisioni e delle nostre scelte. La luce della bellezza, della verità e del bene, capaci di suscitare stili di vita ispirati alla sobrietà e all’equità.

Sarebbe bello, perciò, se oltre alle luminarie, accedessimo la luce della responsabilità sociale e civile, della reciproca cura che rende ciascuno attento ai bisogno dell’altro. O se accendessimo la luce della carità, che non è sterile assistenzialismo, ma, secondo la bella definizione che ha dato Benedetto XVI, “dare all’altro ciò che è mio”.

Sarebbe opportuno accendere la luce della giustizia che è dare a ciascuno il suo, abbattendo le disuguaglianze e le discrepanze economiche. O se accendessimo anche le luci della buona educazione da dare in famiglia, a scuola, nei quartieri, nelle parrocchie e nell’associazionismo, per prendere in carico i nostri adolescenti, che invece, molto spesso, sono abbandonati a se stessi. Si tratta di illuminare la “città dei volti” che vi abitano e non gli spazi fisici che pure vanno curati e decorati, ma solo se manifestano all’esterno quello che ciascuno è all’interno.

Sarebbe bello se accendessimo le luci della legalità, a cominciare da quella piccola e impalpabile, che comincia dal non lasciare la propria macchina in doppia fila o dal non gettare l’immondizia agli angoli di strada. Dall’eliminare il lavoro nero che a Manfredonia è tanto diffuso.

O, anche, accendere la luce della buona politica intesa come servizio, ma anche come partecipazione attiva che produce un consenso responsabile. Le luci della solidarietà e della pace, del rispetto delle regole. Luci che sappiano fare di questa città una comunità riflessiva, inclusiva, accogliente, ospitale.

Ci sono molte oscurità esistenziali da attraversare, molti angoli bui della vita da illuminare. Molte solitudini che in città appesantiscono i vissuti familiari e molte fragilità che trasformano la vita di molti in un labirinto da cui è difficile uscire.

Piazza Giovanni XXIII non sa che farsene delle luminarie esteriori se ad esse non corrisponde una comunità che sa farsi vigile e attenta ai bisogni di tutti, più coesa e partecipe. Una città che tiene a cuore i propri anziani e sa educare le nuove generazioni.

Una città i cui cittadini sanno, con la propria luce interiore – della ragione e della fede – illuminare con le proprie azioni e il proprio stile di vita, non solo gli spazi fisici, ma anche gli spazi simbolici dove la vita di molti è come in attesa, perché sospesa tra un dolore da reggere ed affrontare e un amore da costruire e da far durare.

Papa Francesco, nella sua prima enciclica Lumen fidei (poco letta e subito dimenticata), ha scritto: “Se togliamo la fede in Dio dalle nostre città, si affievolirà la fiducia tra di noi, ci terremmo uniti soltanto per paura, e la stabilità sarebbe minacciata” ( n. 55). E ancora afferma che “Le mani della fede si alzano verso il cielo, ma lo fanno mentre edificano, nella carità, una città costruita su rapporti in cui l’amore di Dio è il fondamento” (n. 51).

Il Vangelo non parla di luminarie, ma di lampade da tenere accese non solo con l’olio della fede, ma anche della carità e della prossimità. Accendiamo, perciò, le lampade e le luminarie verranno da sé. E, ovunque verranno collocate, avranno un senso solo se saranno il segno esteriore di tante luci interiori.

Buona festa a tutti!

A cura di Michele Illiceto