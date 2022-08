La Cavalcata storica per la Madonna a Bovino: da 756 anni

FOGGIA, 29/08/2022 – Come da tradizione, si è svolta stamane la «Cavalcata Storica» nei festeggiamenti per la Madonna di Valleverde. Ospite speciale la Fanfara dei Carabinieri.

In uno dei riconosciuti «Borghi più Belli d’Italia» il suggestivo scenario che si ripete fedelmente ogni anno dal 1266, data che celebra l’apparizione della Vergine di Valleverde nel bosco di Mengaga, dove venne costruito l’omonimo Santuario. Da allora Bovino celebra la sua compatrona con la «Cavalcata Storica» caratterizzata dal simbolico rito dell’offerta dell’olio da parte di un comune dell’Antica Diocesi. Quest’anno l’omaggio dell’olio sarà fatto dalla comunità di Castelluccio dei Sauri.

Appassionati e curiosi da ogni parte del mondo sono stati segnalati nel comune dei Monti Dauni, dove quest’ggi ha preso parte il corteo storico, con la presenza della Fanfara dei Carabinieri che si ripeterà stasera, alle ore 21, con l’affascinante esibizione del concerto bandistico in Piazza Duomo. Il Corteo è stato preceduto dal rito civile religioso presso il santuario dedicato alla Madonna di Valleverde e parte dall’ingresso del paese, snodandosi lungo il Corso principale, procedendo verso il Borgo Antico, attraversando via Roma fino a giungere in Cattedrale, dove avviene la benedizione dei Cavalieri da parte dell’Arcivescovo. (gazzettamezzogiorno)