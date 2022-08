Manfredonia Calcio, arriva tra i pali Andrea Gambetta

(nota stampa) Manfredonia, 29 Agosto 2022.

Nato a Lione, 26 anni fa, 184 cm di altezza per 76 kg di peso, Andréa Gambetta è il portiere francese appena confermato dal Manfredonia Calcio 1932. Approda in Italia direttamente dal campionato CFA e precisamente dal FC Saint-Louis Neuweg, con esperienze nel Trélissac, Blagnac, Tarbes, Strasbourg II e Nizza.

“È un immenso piacere per me venire a giocare in Italia – ha dichiarato in prima battuta Gambetta. Cerco di integrarmi al meglio con un nuovo paese, una nuova regione e un nuovo ambiente. Sono orgoglioso di indossare i colori di un club come Manfredonia, che merita di ritrovare un posto più alto nel calcio”