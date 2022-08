Manfredonia, Miss Bellezza Italiana 2022 (VIDEO)

” La vita non è aspettare che passi la tempesta ma imparare a ballare sotto la pioggia (Gandhi) ”

La pioggia non ha fermato lo spettacolo “Miss Bellezza Italiana” presentato il 27 agosto 2022 in piazza Maestri D’ascia a Manfredonia, concorso riservato alle ragazze dai 15 ai 30 anni. Una serata all’insegna della bellezza presentata dalla brillante presentatrice Lucia Dipaola, con la partecipazione straordinaria di Alexis Arts 7 Guinness World Records e lo speciale guest Fabio Fulco proveniente direttamente dal Paradiso delle Signore.

Grande serata all’insegna della semplicità e gusto, conclusasi con la premiazione della signorina Anna Mastropasqua sedicenne di Zapponeta. Ha vinto la semplicità perché la bellezza esterna piace agli occhi, la bellezza interiore affascina il cuore e, come diceva Coco Chanel, Anna emana una luce speciale.

Un ringraziamento a tutti i per l’impegno messo affinchè la serata riuscisse nella maniera migliore.

Ma un ringraziamento speciale al Presidente dell Associazione La Fenice il sig. Domenico Di Candia per la determinazione e la voglia di portare a termine una serata meravigliosa, anche se il vento inizialmente non era favorevole, ha mostrato di quanto sia importante crederci in tutto quello che si fa, complimenti al Patron Nico Di Candia.

Le classifiche

n° Cognome Nome fascia

27 Mastropasqua Anna – VINCITRICE MISS BELLEZZA ITALIANA

22 Papagno Delia – Miss bellezza italiana Cinema

13 Ostuni Laura – Miss Bellezza Italiana Fascino

5 Ferrantino Miriana – Miss bellezza Italiana Sprint

15 Cipolletta Roberta – Miss Bellezza Italiana Teenager

24 Abondio Clotilde – Miss Bellezza Italiana In Gambissima

19 Cuomo Elena – Miss Bellezza Italiana Top

26 Di Lernia Vanessa – Miss bellezza italiana Model

25 Miucci Vittoria – Miss Bellezza Italiana Pin Up

9 Bottalico Denise – Miss Bellezza Italiana Sorriso

8 Conoscitore Alessia – Miss Bellezza Italiana Fashion

6 Bottalico Marta – Miss Bellezza Italiana Eleganza

