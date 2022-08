Nedved in festa, video “rubati” spopolano sul web

TORINO, 29/08/2022 – (ansa) Spopolano sul web e nelle chat di Whatsapp due video che riguardano direttamente o meno Pavel Nedevd, ex Pallone d’Oro e attuale vicepresidente Juve: il primo per un ballo sfrenato con tre ragazze, il secondo con la figura di spalle di un uomo biondo mentre cammina barcollando nel centro di Torino.

L’uomo non si vede mai in faccia, ma molti utenti social lo identificano ugualmente con lo stesso Nedved. E’ stato il primo dei due brevi frame a circolare, nella tarda serata di ieri, trascinando poi il secondo alla viralità social. Nel primo si vede un Nedved di qualche anno piu’ giovane di oggi (domani l’ex calciatore compie 50 anni) mentre è impegnato in un ballo sensuale in un locale insieme ad alcune amiche in reggiseno, formando una sorta di ‘trenino’.

Intorno ai due filmati si è creato un accesso dibattito, soprattutto tra i tifosi; molti si chiedono se effettivamente l’uomo ripreso di spalle sia lui, ma gli utenti social si dividono soprattutto sull’opportunita’ del gesto e sulla violazione del diritto alla privacy. (ansa)