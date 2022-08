Orto in cimitero nel Barese, Comune avvia verifiche

BARI, 29/08/2022 – (ansa) Pomodori e zucchine accanto alle lapidi: è l’orto abusivo scoperto all’interno del cimitero di Molfetta (Bari) e subito smantellato dal Comune che ha avviato verifiche interne per risalire al responsabile, forse un dipendente comunale.

“Sono in corso verifiche – spiega il Comune – al fine di individuare la persona che, senza alcun rispetto per il luogo in cui si trovava, ha piantato ortaggi in una zona del cimitero di Molfetta. Qualora, come è assai presumibile, dovesse trattarsi di un dipendente comunale nei suoi confronti si aprirà un procedimento disciplinare e verranno mosse tutte le azioni atte a salvaguardare la reputazione dell’ente”.

“Azioni – precisa l’amministrazione comunale – saranno mosse anche nei confronti di chi sapeva e non ha segnalato la presenza di piante di pomodori, zucchine, verdure e finanche alberi da frutta”. Intanto l’area trasformata in un piccolo orto è stata completamente ripulita dagli operatori della Molfetta Multiservizi.