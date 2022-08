Perde tutti i risparmi del buono postale, dramma per anziana sul Gargano

FOGGIA, 29/08/2022 – Avrebbero dovuto riscuotere mille euro da un buono fruttifero depositato nell’ufficio postale di Cagnano Varano, nel Foggiano, allo sportello la sorpresa: quei soldi non ci sono più, volatilizzati. Un vero choc per una signora di 86 anni, titolare del buono fruttifero e dei parenti che l’accompagnavano.

Nel buono, che credevano avesse durata ventennale, c’erano 11mila euro, i risparmi di una vita. La signora lo aveva sottoscritto nel 2008: voleva riscuotere la somma per alcune commissioni urgenti. L’impiegata – raccontano i parenti – aveva già emesso il mandato di pagamento e stava per liquidare la somma, quando si è accorta dal terminale che qualcosa non andava.

Il buono era infatti scaduto oltre dieci anni fa, l’intero importo era ormai inesigibile come prevede l’articolo 8, comma 1, del decreto ministeriale 19 dicembre 2000. «Una truffa legalizzata in piena regola», si sfoga con la Gazzetta il genero, la signora alla notizia ha avuto un mancamento ed a distanza di giorni dall’accaduto non si è ancora ripresa».