Polemica su Piazza Maestri d’Ascia: “La consigliera Valente aveva le autorizzazioni?”

MANFREDONIA (FOGGIA), 29/08/2022 – “Vale solo quando lo pensa e lo fa la Valente? L’ex candidata sindaca non ha trovato la “via d’uscita” giusta per scappare dall’imbarazzante piroetta su Piazza Maestri d’ascia, che lei stessa aveva utilizzato come “splendida location in riva al mare del Golfo” nell’agosto 2021 per la festa regionale a scopo politico di “CON” del Presidente Michele Emiliano (come da lei stessa raccontato https://fb.watch/fa2nsfQSiS).

Prima di rigirare la solita frittata (“State trascinando la discussione a livelli bassissimi, mi vergogno di far parte di questo teatrino e chiedo scusa alla cittadinanza per tutto quanto è costretta a subire mediaticamente in questi giorni”, MAH!), liquida tutto con un generico “io ero in possesso di TUTTE le autorizzazioni”. Ne è proprio sicura sicura Consigliera Valente? Come spiega, ad esempio, il ticket del Mangiamare a 10 euro (21 e 22 agosto), o quelli del Festival Spagnolo e Argentino (dal 19 al 22 agosto) con paella e sangria a 10 euro, birra artigianale a 3,50 euro, grigliata mista argentina a 14 euro?

Lo sa che avete fruito di Piazza Maestri d’Ascia, data in consegna ad uso gratuito all’amministrazione comunale per finalità pubblica, mutando la sua destinazione in quanto essendo un bene consegnato gratuitamente non può produrre in alcun modo reddito? E’ in possesso di questa concessione? E sulle bombole del gas e fornelli, cosa ci dice? Panchine, pali della luce, pavimentazione, parapetti di affaccio sul mare erano adeguatamente messi in sicurezza?

Su una aspetto, però, ha ragione: effettivamente eravate davvero pochi intimi in quei giorni in Piazza Maestri d’ascia a fronte di un’organizzazione imponente (fatta con i tanti soldi pubblici della politica), e, d’altronde, a novembre il risultato delle urne ha rispecchiato quell’andamento”.