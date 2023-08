Consiglio di Stato: oggi il Foggia affronta l’ultima battaglia per la B

FOGGIA – L’ultima battaglia legale di un’estate infinita. La Serie B è pronta a scendere in campo per il primo turno infrasettimanale. La Serie B, soprattutto, aspetta di vedere definito il proprio organico. Alle 10 si è aperto il programma delle udienze di fronte alla V Sezione del Consiglio di Stato e dalle 12.30 in avanti toccherà al calcio: secondo le indiscrezioni, si partirà dal caso della Reggina per poi spostarsi a quello che vede coinvolto il Lecco; Brescia e Perugia, ma pure un Foggia con poche speranze, aspettano di capire se il loro futuro sarà in cadetteria o in Serie C dopo la retrocessione patita a maggio.

La sentenza, precedenti alla mano, è attesa per la mattinata di mercoledì 30 agosto.

Lo riporta Leccotoday.