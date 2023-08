Consiglio di Stato, ottimismo del Foggia: udienza conclusa

FOGGIA – Dall’udienza del Consiglio di Stato relativa ai ricorsi del Foggia e del Perugia contro la sentenza favorevole al Lecco pronunciata dal Tar del Lazio, nonchè al ricorso inoltrato dalla Reggina sulla mancata ammissione alla Serie B, arriva una prima, importante testimonianza da parte dei presenti nell’aula di Palazzo Spada: secondo l’avvocato del Foggia, i giudici hanno ribadito la perentorietà della scadenza non derogabile, valida sia per la Reggina che per il Lecco negli ordinamenti sportivi.

Questa la testimonianza dell’avvocato del Foggia a Radio Gamma No Stop: “Abbiamo puntato insieme al difensore del Perugia a sottolineare che il Lecco dovesse essere fuori per i termini perentori, questo fatto credo che l’abbiamo superato.

Adesso il problema è capire la soluzione che adotterà il Consiglio, ci sono varie possibilità. Abbiamo messo per iscritto che il format della B è a 22 e la deroga per le 20 squadre non è stata richiesta. Il Lecco è fuori, ha superato i termini perentori”. Sono parole dell’avvocato della Figc Giancarlo Viglione nell’ambito dell’udienza relativa alla Reggina Lo riporta calciogrifo.