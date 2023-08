Emiliano: “Mi candiderei volentieri a Sindaco di Foggia”

FOGGIA – “Candidatura al terzo mandato da governatore della Puglia? Non c’è nessuna mia esigenza personale”. Michele Emiliano è stato fra i protagonisti dell’ultima serata de “La Piazza”, rassegna organizzata dal giornale onlline “Affari Italiani” diretto da Angelo Maria Perrino. Sul palco ieri sera (lunedì 28 agosto), intervistati dallo stesso direttore, si sono avvicendati anche Gianni Alemanno, ex esponente di Alleanza Nazionale ed ex sindaco di Roma, il vicesegretario federale della Lega, Andrea Crippa, e Francesco Boccia, deputato del Pd.

La sua eventuale ricandidatura è stata uno degli argomenti affrontati con il presidente della Regione.

“Ho 64 anni – dichiara il governatore – e nella mia vita istituzionale ho avuto 100 volte quello che potevo immaginare. Però una cosa che farei volentieri è candidarmi a sindaco di Foggia perché vedo a che a Foggia c’è una difficoltà a trovare candidati a sindaco”. Lo riporta Brindisireport.