Foggia: malumori su Di Mauro sindaco, spunta il nome di Gianni Di Lauro

Foggia, 29 agosto 2023. Fumata bianca nel centrodestra per il candidato sindaco Raffaele Di Mauro eppure sono ancora palpabili i malumori nel centrodestra.

Tranne qualcuno che tira un sospiro di sollievo, come a dire “ce l’abbiamo fatta”, nel circuito della coalizione si riscontrano molti dissensi.

In primis la Lega che con l’europarlamentare Massimo Casanova ha ribadito la necessità di essere “discontinui” rispetto all’amministrazione Landella, concetto espresso proprio mentre era in corso la riunione a Parco dei Principi.

“Il tema è politico- scrive in una nota il parlamentare- e riguarda l’istanza di cambiamento fortemente attesa dalla città dopo i noti fatti che hanno riguardato il Comune di Foggia e i ben due lunghi anni di commissariamento che ne sono seguiti.

Dai partiti i cittadini si aspettavano e si aspettano più coraggio, un robusto scatto di reni in piena e totale discontinuità con il recente passato amministrativo.

Da imprenditore prima che da politico – e pertanto con l’occhio e il pragmatismo di chi è abituato ad ascoltare il sentire comune e ad assumere le sfide dell’innovazione, del futuro, dello sviluppo -, più volte mi sono appellato alla scelta del miglior candidato possibile per competenza, serietà e visione ma, soprattutto, alla necessità di un profilo avulso dalle solite stanche logiche di partito e, naturalmente, dai fatti che hanno drammaticamente colpito l’amministrazione passata.

Constato, invece, un incauto permanere tra gli stessi nomi e le vecchie dinamiche, addirittura ripiegando su un nome certamente rispettabile ma il cui ruolo di primo rappresentante del territorio dei partiti colpiti da scioglimento mal si presta ad incarnare la discontinuità richiesta.

Foggia, lo ribadisco, esprime caso a sé nello scacchiere regionale del ‘manuale Cencelli’ dei partiti; su di essa va fatta una valutazione unica, chiara e coraggiosa, rifuggendo la logica distributiva e comparativa con gli altri capoluoghi pugliesi.

Sono queste le motivazioni che, con tutto il rispetto per i condivisibili e da me sempre sostenuti obiettivi di unità che muovono il centrodestra, spiegano la mia personale assenza al tavolo di oggi. Preannuncio, pertanto, sin d’ora le mie valutazioni all’esito di esso”.

C’è il rischio che la Lega si sfili? Non è chiaro, comunque qualcuno lo pensa, e ancora spera che si possa cambiare idea per “non farsi troppo male”. È Fdi al centro della bufera, in questo momento, perché non ha saputo esprimere un proprio candidato a oltre due anni dal commissariamento. Teniamo presente che, sui manifesti elettorali, è l’unico simbolo presente, almeno lo era sino a stamattina.

È stato fatta una campagna serrata per “rinnovare” il partito dopo lo scioglimento per mafia, in questi mesi lo stesso Galeazzo Bignami si è molto speso per essere presente in Capitanata a ribadire la sua linea.

Dopo tutto ciò, nemmeno capaci di esprimere un candidato? Il parlamentare Giandonato Lasalandra, pur presente all’incontro di stamattina a Parco dei Principi, non ha mai voluto esprimere alcuna dichiarazione né quando si era alla ricerca del nome né, finora, a scelta compiuta.

Qualcuno aveva avanzato la candidatura di Gianni Di Lauro a sindaco di Foggia, attualmente già uscito con i manifesti da consigliere di Fdi.

Lui sarebbe d’accordo? Nessuno lo sa, comunque il nome è circolato sotto traccia in questi ultimi giorni.

L’esito delle consultazioni fa i conti anche con questa delusione. Quale veto nei suoi confronti da parte degli “storici” del partito? Il fatto di essere storici, appunto, mentre Di Lauro ha un passato centrista, delegato a Roma della Dc ai tempi di Vincenzo Russo, assessore alla Provincia con Antonio Pellegrino presidente.

Il suo nome, ritiene qualcuno, avrebbe potuto tenere insieme la coalizione senza troppi strappi invece di impelagarsi in quella di Raffaele Di Mauro. Non è vista di buon occhio tranne che dai forzisti, pare.

I socialisti presenti al summit di oggi, c’erano ma non hanno mai avuto un grande feeling con il designato, la Lega è stata netta, Fdi, forse, si è liberata da un impiccio, ovvero l’arduo compito di dover stare ancora lì a decidere.