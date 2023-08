Il Museo di Grotta Paglicci dato in gestione nelle prossime settimane

RIGNANO GARGANICO (FOGGIA) – Finalmente il Museo di Grotta Paglicci sarà dato in gestione e ci sarà ufficialmente chi se ne occuperà per conto del Comune. E’ quanto appreso l’altra mattina da alcuni esponenti della maggioranza amministrativa.

Proprio ieri c’era stato l’intervento del Circolo Culturale Giulio Ricci, che parlava di inaugurazione in pompa magna e di struttura eternamente chiusa, nonostante i fondi spesi a dismisura e un altro finanziamento in essere di un milione di euro.

La novità è che probabilmente verrà affidato alla Pro Loco in collaborazione con il Centro Studi Paglicci, come già accennato in precedenza. Ovviamente usare il condizionale è d’obbligo in questi casi, finché non ci sarà l’ufficialità.

Unica cosa: per evitare fraintendimenti di natura extra-culturale, viste le recenti polemiche in merito, non sarebbe meglio creare una task-force come quella voluta anni addietro dall’ex-sindaco Nicola Saracino per la gestione del bene?

In pratica non sarebbe meglio creare un coordinamento tra le varie associazioni che si occupano di promozione turistica e culturale del paese come Pro Loco, Centro Studi Paglicci, Circolo Culturale Giulio Ricci, Talia e Archeo Speleo Club Rignano? In fondo il paese è piccolo, le risorse sono poche e l’aiuto di tutti, ciascuno per il proprio settore di competenza, potrebbero far comodo alla collettività e ripristinare l’entusiasmo attorno al sito paleolitico di fama internazionale. Agli Amministratori Comunali la risposta.

Lo riporta Rignanonews.