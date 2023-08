Il Parco della Rinascita di Bari verso l’avvio di progettazione

BARI – Il Parco della Rinascita, nell’area ex Fibronit di Bari, si avvia verso l’inizio concreto delle attività di progettazione: il documento verrà sottoscritto il 4 settembre e, una volta approvato, “potranno partire le lavorazioni in programma, nel pieno rispetto della tempistica prevista dal finanziamento”. Lo afferma in una nota l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Bari, Giuseppe Galasso, che questa mattina ha partecipato al sopralluogo tecnico con i progettisti incaricati e i rappresentanti dell’impresa appaltatrice.

“Dopo le tante polemiche di questi giorni legate a stralci, definanziamenti, rifinanziamenti, questo sopralluogo potrebbe apparire eccezionale e invece noi riteniamo che il tutto stia avvenendo nella assoluta normalità di un percorso che continua ad essere in perfetta sintonia con i tempi del Pnrr”, ha dichiarato il presidente del comitato cittadino Fibronit, Nicola Brescia.

Si tratta di un appalto integrato che prevede la redazione degli ultimi due livelli di progettazione (definitivo ed esecutivo) e la realizzazione delle opere, finanziato per 11 milioni di euro dal Pnnr e per 3,5 milioni di euro dalla Regione Puglia.

L’area, su cui sorgeva una fabbrica di amianto e i cui lavori di bonifica e messa in sicurezza sono terminati nel 2019, copre quasi 118mila metri quadri ed è suddivisa in 6 zone di Forestazione Urbana (aree di bonifica dove è stato realizzato il tombamento degli inerti contaminati della fabbrica) che coprono circa 2/3 della superficie interessata, e in 6 zone costituenti il Parco multifunzionale, che includerà, inoltre, un’area ristoro, un anfiteatro, un’area fitness, un caffe letterario e un percorso botanico. Risale al 30 luglio di quest’anno l’affidamento dei lavori. Lo riporta l’agenzia Ansa.