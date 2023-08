In una giornata ridente, Edor e Manfredi decisero di mettersi in tenuta da semplici cavalieri e avventurarsi lungo le coste di Siponto. La brezza marina accarezzava delicatamente i loro volti, mentre il richiamo delle onde li guidava attraverso antiche strade e sentieri. Siponto, ricca di storia e intrisa di leggende, si svelava a loro come un mosaico di epoche lontane.

Siponto, con il suo nome latino e il suo antico richiamo greco, custodiva le memorie di un passato affascinante. Manfredi e Edor si addentravano in quel luogo, riconoscendo l’importanza di ogni pietra, ogni dettaglio che raccontava la storia di questa città e del suo ruolo da porto romano. Le strade che avevano solcato da cavalieri erano state percorse da commercianti e marinai, da viandanti e da uomini e donne che avevano contribuito a creare una fitta trama di vite intrecciate.

Molti testi erano testimone di un passato sfaccettato, si stendeva davanti a loro come un libro aperto. Basiliche medievali e resti di antiche costruzioni paleocristiane si ergevano accanto a rovine romane, creando un affascinante gioco di contrasti e continuità. Edor e Manfredi, avvolti dalla solennità di quei luoghi, riflettevano sulle epoche che si sovrapponevano in un intricato disegno.

Mentre passeggiavano per le strade che un tempo avevano visto il passaggio di tante vite, i due amici condividevano pensieri e ricordi. Il richiamo del mare, il profumo della salsedine e il canto dei gabbiani si univano alle loro conversazioni, creando un’atmosfera intima e autentica. L’amicizia tra Edor e Manfredi si rafforzava ancora di più in questo contesto senza tempo, mentre le onde continuavano a lambire la costa come testimoni silenziosi di tante storie.

Siponto, con le sue tracce del passato e le sue promesse di futuro, diveniva il palcoscenico di un momento di pace e riflessione. Edor e Manfredi, immersi in questo affascinante viaggio attraverso la storia, si rendevano conto di quanto fosse prezioso il legame tra loro. Con il sole che scintillava sul mare e l’ombra delle antiche pietre a loro testimoni, i due amici sapevano che quel giorno sarebbe rimasto impresso nella loro memoria come un’esperienza di connessione profonda con la storia e con l’uno con l’altro.

Mentre le coste di Siponto risuonavano del suono delle onde, Edor e Manfredi si avvicinarono a un uomo di mezza età intento a pescare in riva al mare. Con il loro tipico fare affabile e curioso, chiesero all’uomo il suo nome e cosa stesse facendo.

“Mi chiamano Antonio Castro della Lotta,” disse l’uomo con un sorriso cordiale, il suo aspetto semplice e autentico incarnava l’essenza della vita costiera. Indossava soltanto cappelli lunghi e le sole brache da pesca, ma la sua presenza emanava un’aura di genuinità.

Manfredi e Edor si avvicinarono ancora di più, affascinati dalla passione con cui Antonio puliva una seppia. I dettagli del gesto, la cura con cui maneggiava il mollusco, rivelavano un connubio tra l’uomo e il mare, una simbiosi di sapere e umiltà.

Antonio gentilmente si intrattenne a spiegare loro il processo, come si doveva lavare la seppia e come procedere con attenzione a rimuovere l’osso e la sacca dell’inchiostro. Le parole di Antonio erano un’ode all’arte della pesca e alla conoscenza delle creature marine.

Divertiti e incuriositi, Edor e Manfredi osservarono con attenzione, lasciandosi coinvolgere dallo spirito appassionato del pescatore. Era come se quel gesto semplice e millenario li connettesse a una tradizione antica e autentica, alla bellezza e alla bontà che la natura poteva offrire.

Quando Antonio ebbe completato l’operazione, offrì loro la seppia pulita, un dono di generosità e condivisione. Edor e Manfredi sorrisero, accogliendo quel gesto con gratitudine e rispetto per la maestria di Antonio e per la ricchezza delle esperienze che aveva condiviso.

Così, sulla costa di Siponto, tra le risacche e il canto dei gabbiani, si intrecciò un momento di scambio autentico tra uomini diversi ma uniti dalla passione per la vita e la bellezza del mare. E mentre il sole si rifletteva sull’acqua, quel dono di una seppia pulita divenne un simbolo di condivisione e di legami forgiati dalle esperienze che il mare e la vita regalano.

Tra le onde danzanti e il salmastro dell’aria, Manfredi e Edor continuarono a condividere momenti affabili con Antonio Castro della Lotta. La curiosità li spinse a chiedere a Antonio l’origine del suo nome, un appellativo che raccontava una storia intrigante e affascinante.

Con il sorriso sincero di chi ama condividere le proprie radici, Antonio iniziò il racconto delle sue origini. “Sapete, io discendo da una lunga stirpe di pescatori. I miei avi erano uomini del mare, cacciatori di pesce e custodi di antiche tradizioni. Ma il mio cognome, Castro della Lotta, porta con sé una storia unica.”

Edor e Manfredi ascoltavano con attenzione, catturati dalle parole di Antonio. “Un tempo, uno dei miei antenati si innamorò di una donna. Ma c’era un ostacolo: questa donna era promessa a un altro uomo. E come spesso accade nei racconti d’amore, si crearono situazioni complesse e sfide impensabili.”

Con un sorriso accennato, Antonio proseguì. “I due uomini, il mio avo e l’altro contendente, si trovarono a fronteggiarsi. Ma in una landa dove l’ardore poteva essere dimostrato solo con il coltello, i due si affrontarono. Era una lotta di passione, una contesa per amore e orgoglio.”

Manfredi e Edor erano affascinati dalla narrazione di Antonio, mentre l’uomo continuava a raccontare con passione. “Nella lotta, la passione superò la ragione, e in un momento di foga il mio avo Castro ferì per errore l’altro contendente. Da quel giorno, il cognome ‘Castro della Lotta’ prese forma, un nome che ricorda quella sfida, quell’atto di coraggio e il legame con il mare che scorre nelle vene della mia famiglia.”

La storia di Antonio evocava un’atmosfera di epiche battaglie e di passioni umane, un intreccio di amore e orgoglio che aveva lasciato un’impronta indelebile nella sua famiglia. Mentre il sole tuffava i suoi raggi nell’azzurro del mare, il racconto di Antonio continuava a risuonare come un canto di un tempo passato, una melodia che univa il presente alla memoria di un antico passato.

Con il sole che dipingeva riflessi dorati sull’acqua e un’aria carica di salinità, Antonio Castro della Lotta guardava Manfredi e Edor con un sorriso accogliente. “Cavalieri, siete i benvenuti qui sulla costa di Siponto. Queste acque e queste spiagge sono aperte a chiunque voglia condividere il calore del sole e il profumo del mare.”

I due cavalieri ascoltarono le parole di Antonio con rispetto, apprezzando l’ospitalità di quell’uomo dal cuore generoso. “Vi ringraziamo per la vostra gentilezza,” disse Manfredi, mentre Edor annuì con un sorriso. “Abbiamo girato molte terre, ma la bellezza di queste coste è davvero un tesoro.”

Antonio sorrise ancora di più, ignaro dell’identità dei due uomini. “È vero, queste coste sono un gioiello che ho avuto il privilegio di chiamare casa per tutta la mia vita. E oggi è un giorno speciale, un giorno di festa nel nostro paese di Siponto.”

Curiosi, Manfredi e Edor guardarono Antonio con interesse, chiedendosi quale fosse il motivo della festa. “Oggi è il giorno delle seppie, è il giorno di Onanita” esclamò Antonio con entusiasmo. “Una festa in cui le donne del paese si sfidano nell’arte culinaria, mostrando le loro abilità nella preparazione delle prelibatezze a base di seppie.”

I due cavalieri sorrisero, affascinati da quell’usanza che rifletteva l’identità e la cultura del luogo. “Una festa delle seppie suona davvero intrigante,” disse Edor con interesse.

“Vi invito a partecipare a questa festa,” disse Antonio con ospitalità. “Potrete gustare piatti deliziosi e assistere a uno spettacolo culinario unico. Sarà una giornata di gioia e convivialità.”

Manfredi e Edor si guardarono brevemente, un sorriso complice tra di loro. Decisero all’istante di accettare l’invito, lasciando che la loro vera identità restasse nell’ombra, e abbracciando l’opportunità di vivere il momento in modo autentico, lontano dalle responsabilità di corte e dai titoli nobiliari. Con un gesto amichevole, Manfredi disse, “Siamo onorati di partecipare a questa festa delle seppie. Sarà un piacere assaporare le specialità culinarie di queste terre.”

Così, sotto il sole di Siponto, si incamminarono insieme, ignari dell’avventura che li attendeva, ma pronti a condividere un giorno di festa, amicizia e cibo con l’ospitale Antonio Castro della Lotta.

Mentre il sole continuava a irradiare la costa di Siponto e le onde sussurravano i loro segreti al vento, Antonio Castro della Lotta si immerse nella narrazione della leggenda, incurante del tempo che passava. Manfredi e Edor ascoltavano con attenzione, sempre più affascinati dalla storia che si dipanava davanti a loro.

“Questa festa delle seppie è dedicata a una figura di grande amore e devozione,” iniziò Antonio, “Onanita, la madre del valoroso guerriero greco di nome Argo Deinor Zonnat. Un uomo che fuggì dalle atroci guerre dell’antica Grecia, giungendo su queste coste in cerca di pace e un nuovo inizio.”

Gli occhi di Manfredi e Edor brillarono di interesse, catturati dalla narrazione di Antonio. “Argo portò con sé la sua famiglia, e soprattutto sua madre, Onanita,” continuò Antonio con una certa solennità. “Per Argo, sua madre rappresentava la luce stessa della sua vita. Era un legame indissolubile, un amore così puro e sincero che nulla poteva spezzare.”

Con un sorriso commosso, Antonio raccontò la devozione di Argo nei confronti di sua madre. “Ogni giorno che passava, Argo mostrava il suo affetto e rispetto per Onanita. Amava la sua semplicità, il suo spirito disincantato e puro. Ogni pensiero di lei lo faceva brillare di gioia.”

Manfredi e Edor scambiarono uno sguardo, catturati dalla bellezza di quel legame tra madre e figlio. “E cosa portò Argo e Onanita a essere celebrati in questa festa delle seppie?” chiese Manfredi, curioso di scoprire il legame tra la leggenda e la cucina.

Antonio sorrise, pienamente coinvolto nella sua storia. “Quando Argo e la sua famiglia sbarcarono su queste coste, notarono l’abbondanza di seppie. Il nome Siponto deriva da Sepiunte, o Sepius, per l’abbondanza di seppie pescate in passato in questa località. Argo era goloso di questo mollusco, ma fu sua madre Onanita a cucinare le prime seppie in maniera del tutto nuova, utilizzando le sue abilità culinarie per preparare piatti deliziosi che riuscivano a conquistare il palato di tutti.”

“Argo voleva onorare la madre e condividere la sua generosità con gli Iapigi, i nuovi amici che aveva fatto,” continuò Antonio con passione. “Così, insieme a Onanita, iniziarono a preparare prelibatezze a base di seppie, invitando tutti a condividere il cibo e la gioia. Da quel momento, ogni festa delle seppie divenne il giorno di Onanita, un tributo all’amore materno e alla condivisione.”

Manfredi e Edor ascoltavano rapiti, colpiti dalla storia di Argo e Onanita, e come quel legame avesse dato vita a una tradizione così affettuosa. “È davvero una storia commovente e una tradizione straordinaria,” disse Edor con sincero apprezzamento.

Con un sorriso, Antonio concluse: “Ogni volta che condividiamo il cibo delle seppie, ricordiamo il legame di amore e affetto tra Argo e Onanita. È un modo per mantenere viva la memoria di un legame così prezioso.”

Così, tra le risate degli amici e l’eco delle onde, la storia di Argo e Onanita si fondeva con la festa delle seppie, rendendo quell’evento ancor più speciale e significativo.