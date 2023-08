Malgioglio ironico dopo il post di Arisa lancia il singolo: “Vita porno”

FOGGIA – Dopo l’annuncio virale di Arisa alla ricerca di un marito, è Malgioglio a lanciare un appello ironico alla ricerca di un compagno di vita. “Sono alla disperata ricerca di un marito di età compresa dai 48 ai 49 anni. Piacente, un po’ ricco, belloccio, a cui piaccia esclusivamente il mio ciuffo… Che abbia voglia di svegliarsi a fianco di un DIVA, indiscussa, solare, gioiosa smaniosa. simpatica perfetta e un po’ rompi… Si offrono crisi isteriche, notti insonni e continui sbalzi di umore. Vietato russare. Esclusi perditempo. P.s. Niente fedeltà, da parte mia si intende. Grazie”, scrive il cantautore su Instagram postando una propria foto.

IL NUOVO SINGOLO

Malgioglio torna con un nuovo brano, “Vita Porno”, per Artist First, in collaborazione con il cantautore Bungaro e la presenza della penna di Niccolò Agliardi, cantautore e compositore da Golden Globe. Il singolo sarà disponibile a partire da venerdì 1 settembre su tutte le piattaforme digitali.

Si tratta di una canzone dal titolo curioso e ironico che parla, come ci racconta lo stesso Malgioglio, di “una divertente storia d’amore” che si porta dietro tutte le contraddizioni dei nostri giorni. E che arriva dopo i singoli: “Sucu Sucu”, “Notte Perfetta”, “Mi sono innamorato di tuo marito”, “Danzando Danzando”, “Dolce Amaro” e “Tutti Me Miran”.

“Vita Porno- racconta Bungaro- nasce da una chiacchierata con Niccolò Agliardi.

Abbiamo pensato di raccontare questi tempi strani in cui il rischio che si corre è dare più importanza all’apparire che all’essere, sacrificando ironia e freschezza. Cristiano Malgioglio è stato il primo nome a cui abbiamo simultaneamente pensato, proprio per la sua capacità di essere ‘personaggio’ senza perdere intelligenza, spirito e originalità”. Lo riporta l’agenzia DIRE (www.dire.it)