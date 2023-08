Manfredonia, 187^ festa patronale in onore Maria SS di Siponto: viabilità e divieti

Manfredonia – E’ fatto divieto di fermata e sosta, con rimozione forzata, a tutte le categorie di veicoli, in Piazza Papa Giovanni XXIII, Via Arcivescovado, Via Campanile, C.so Roma tratto compreso tra Via S. Chiara e Via Campanile e Via S. Lorenzo tratto compreso tra Via S. Chiara e Via Arcivescovado, dalle ore 18.00 e fino alla conclusione dei rispettivi eventi, nei giorni di seguito indicati:

– Il 29 agosto 2023, ore 21.30, Orchestra Suoni del Sud con V. De Michele in Piazza Papa Giovanni XXIII; – Il 30 agosto 2023, ore 21.30, Cover Band Jovanotti in Piazza Papa Giovanni XXIII; – Il 31 agosto 2023, ore 21.30, Concerto di Orietta Berti in Piazza Papa Giovanni XXIII; – Il 1° settembre 2023, ore 21.30, Concerto “Reunion” in Piazza Papa Giovanni XXIII.

Inoltre, è fatto divieto di circolazione di tutti i veicoli, dalle ore 18.00 e fino alla conclusione dei rispettivi eventi, nei giorni sopra indicati, nelle seguenti vie: -Piazza Papa Giovanni XXIII; Via S. Lorenzo nel tratto compreso tra Via Ospedale Orsini e Via Campanile; Via Campanile; Via Arcivescovado; C. so Roma nel tratto compreso tra Via S. Chiara e Via Campanile.

3𝟎 𝐀𝐆𝐎𝐒𝐓𝐎 𝐒𝐎𝐋𝐄𝐍𝐍𝐄 𝐌𝐄𝐒𝐒𝐀 𝐏𝐎𝐍𝐓𝐈𝐅𝐈𝐂𝐀𝐋𝐄 Dalle ore 9 alle ore 13, per consentire la partecipazione di tutte le Autorità civili e militari alla funzione religiosa e permettere lo spostamento del corteo dal Comune alla Cattedrale, è vietata la sosta e la fermata, con rimozione forzata, di tutte le categorie di veicoli, in P.zza Papa Giovanni XXIII, Via Arcivescovado e Via Campanile, nel tratto compreso tra Via San Lorenzo e Corso Manfredi.

𝟑𝟏 𝐀𝐆𝐎𝐒𝐓𝐎 𝐏𝐑𝐎𝐂𝐄𝐒𝐒𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐌𝐀𝐑𝐈𝐀 𝐒.𝐒. 𝐃𝐈 𝐒𝐈𝐏𝐎𝐍𝐓𝐎 E’ prevista la chiusura totale alla circolazione di ogni categoria di veicoli e il divieto di sosta e di fermata, con rimozione forzata, dalle ore 15.30 e sino alla conclusione della processione, lungo il seguente itinerario: C.so Roma (tratto compreso tra Via S. Chiara e Via Campanile), Via Arcivescovado, Corso Manfredi, P.zza Marconi (chiusura totale al passaggio della processione), viale Aldo Moro, via E. Tulliano, via della Croce (tratto compreso tra Via La Marmora e Via Palatella), via di Porta Pugliese, via G. Palatella, via delle Antiche Mura, via Magazzini (Ospedale San Camillo De Lellis), via Isonzo, via G. Matteotti, viale Beccarini, via San Giovanni Bosco, via Campanile, Piazza Giovanni XXIII.

𝟏 𝐒𝐄𝐓𝐓𝐄𝐌𝐁𝐑𝐄 𝟐𝟎𝟐𝟑 𝐏𝐑𝐎𝐂𝐄𝐒𝐒𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐒. 𝐀𝐍𝐃𝐑𝐄𝐀 𝐀𝐏𝐎𝐒𝐓𝐎𝐋𝐎 Il giorno 1 settembre 2023, in occasione della Processione in onore di S. Andrea Apostolo, dalle ore 17:00 alle ore 21:00, è sospesa la circolazione di tutte le categorie di veicoli ed è vietata la sosta e la fermata, con rimozione forzata, nelle seguenti strade e piazze: V.le Kennedy (Chiesa di Sant’Andrea); Viale Kennedy ingresso Molo di Ponente; Viale Miramare nel tratto compreso tra Piazzale S. Ferri e Via dell’Arcangelo; Via dell’Arcangelo; Corso Manfredi; Piazza Marconi.

𝐅𝐔𝐎𝐂𝐇𝐈 𝐏𝐈𝐑𝐎𝐓𝐄𝐂𝐍𝐈𝐂𝐈 𝟑𝟏 𝐚𝐠𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐞 𝟏 𝐒𝐞𝐭𝐭𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟑 𝐒𝐩𝐢𝐚𝐠𝐠𝐢𝐚 𝐂𝐚𝐬𝐭𝐞𝐥𝐥𝐨 Dalle ore 18:00 a fine e comunque fino al ripristino delle condizioni di sicurezza della circolazione, è vietata la sosta e la fermata dei veicoli, con rimozione forzata, in L.re N. Sauro (tratto compreso tra Via del Porto e P.le Ferri), ambo i lati del tratto di strada antistante P.le Ferri compreso tra L. re Nazario Sauro e ingresso del Molo di Levante, V.le Miramare (tratto compreso tra P.le Ferri e Via dell’Arcangelo).

𝐋𝐔𝐍𝐀 𝐏𝐀𝐑𝐊 Nei giorni 27, 28, 29, 30, 31 agosto, 1 e 2 settembre 2023, dalle ore 18:00 alle ore 02:00, è sospesa la circolazione ed è vietata la sosta e la fermata dei veicoli, con rimozione forzata, sul tratto di strada della ex SP 57, tratto compreso tra Viale Padre Pio ed il Km 1,00.

𝐃𝐈𝐕𝐈𝐄𝐓𝐎 𝐃𝐈 𝐒𝐎𝐌𝐌𝐈𝐍𝐈𝐒𝐓𝐑𝐀𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄, 𝐕𝐄𝐍𝐃𝐈𝐓𝐀, 𝐂𝐎𝐍𝐒𝐔𝐌𝐎 𝐄 𝐃𝐄𝐓𝐄𝐍𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐃𝐈 𝐀𝐋𝐈𝐌𝐄𝐍𝐓𝐈 𝐄 𝐁𝐄𝐕𝐀𝐍𝐃𝐄 𝐈𝐍 𝐂𝐎𝐍𝐓𝐄𝐍𝐈𝐓𝐎𝐑𝐈 𝐃𝐈 𝐕𝐄𝐓𝐑𝐎 𝐄/𝐎 𝐈𝐍 𝐌𝐄𝐓𝐀𝐋𝐋𝐎, 𝐍𝐎𝐍𝐂𝐇𝐄’ 𝐃𝐈𝐕𝐈𝐄𝐓𝐎 𝐃𝐈 𝐒𝐎𝐌𝐌𝐈𝐍𝐈𝐒𝐓𝐑𝐀𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐃𝐈 𝐁𝐄𝐕𝐀𝐍𝐃𝐄 𝐀𝐋𝐂𝐎𝐋𝐈𝐂𝐇𝐄 𝐃𝐈 𝐐𝐔𝐀𝐋𝐒𝐈𝐀𝐒𝐈 𝐆𝐑𝐀𝐃𝐀𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄

Dal 30 agosto all’1 settembre 2023, al fine di contenere il rischio per l’incolumità e l’ordine pubblico, nei luoghi di svolgimento degli eventi e delle manifestazioni e nelle vie limitrofe della “Festa Patronale in onore di Maria SS di Siponto” è fatto divieto di:

vendita per asporto, da parte degli esercizi pubblici, degli esercizi in sede fissa, dei titolari di autorizzazione per il commercio ambulante, di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nonché di bevande contenute in bottiglie di vetro e lattine, ovvero in contenitori idonei all’offesa, che possano costituire pericolo ed obbligo della mescita di bevande in bicchieri di plastica o carta a perdere;

vendita per asporto di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e lattine in tutti i distributori automatici ;

consumo in luogo pubblico di bevande bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e di bevande in bottiglie di vetro e lattine e in qualsiasi altro contenitore che possa essere impropriamente utilizzato costituendo un pericolo per la pubblica incolumità, nonché il loro abbandono al di fuori degli appositi raccoglitori;



vendita e somministrazione, anche se effettuata previa miscelazione con altre sostanze non alcooliche, di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione;