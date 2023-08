“Gli operatori delle bancarelle, in vista delle celebrazioni per la Santa Patrona S.S. Maria di Siponto, sono senza servizi igienici – venditori in difficoltà”.

Appello all’amministrazione cittadina. Mancano i servizi igienici ed i bar non sempre sono aperti. Il responsabile delle Guardie Ambientali Italiane, Alessandro Manzella, porta all’attenzione dell’amministrazione cittadina, l’assenza di bagni chimici nei pressi delle bancarelle (venditori ambulanti).

“Chi fa commercio ambulante è fondamentale avere un punto di riferimento, soprattutto per le signore. Spesso sono costretti a rivolgersi ai bar, con la scusa di un caffè, ma’, ‘non funziona così'”.

“Da far presente, che nessuna amministrazione si è mai preoccupata di questo disservizio igienico sanitario”, dice Alessandro Manzella, Resp.le Guardie Ambientali Italiane.