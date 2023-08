Foggia – “Tutti gli operatori commerciali che svolgono attività a contatto con il pubblico sanno sin dal giorno in cui scelgono di intraprendere questa scelta di vita lavorativa, di dover avere a che fare con il “rischio di impresa” ma di sicuro non immaginano neanche lontanamente che per svolgere il proprio quotidiano lavoro debbano rischiare anche la loro vita”, è il commento di Alfonso Ferrara, presidente provinciale di Confesercenti Foggia – a poche ore dall’efferato delitto della sig.ra Franca Marasco, titolare di una rivendita di sali e tabacchi del capoluogo.

Il presidente Ferrara e tutta la Confesercenti provinciale stringendosi al dolore che ha colpito la famiglia della vittima, chiedono – una volta accertate le responsabilità – “una punizione veloce ed esemplare per chi non sa distinguere la civiltà dalla barbarie.

“Non dobbiamo prendere questo ennesimo gesto criminale con rassegnazione e vittimismo ma bensì farlo diventare un baluardo di reazione per tutta la società civile che mai dovrà accettare di convivere con chi della società civile non può fare parte”.