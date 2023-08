Puglia: Emiliano “Terzo mandato? Vorrei fare il sindaco a Foggia”

Un terzo mandato da governatore della Puglia? “Non c’è nessuna mia esigenza personale, ho 64 anni e nella mia vita istituzionale ho avuto 100 volte quello che potevo immaginare. Una cosa che farei volentieri è andare a fare il sindaco di Foggia”.

Lo ha detto il governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano, intervenuto a ‘La Piazza – Il Bene Comune’, la kermesse di Affaritaliani organizzata a Ceglie Messapica (Brindisi).

“A Foggia ci sono difficoltà per trovare dei candidati a sindaco, perché è una città che ha avuto uno scioglimento per mafia e che richiederebbe un impegno d’amore da parte di tutta la comunità per uscire da questa situazione.

Il prossimo sindaco avrà problemi grandissimi da risolvere e, di qualunque schieramento fosse, avrà tutto il mio aiuto e tutta la mia solidarietà”, sottolinea.

Come prossimo governatore, invece, “sono dell’idea che Antonio Decaro sia una figura molto importante, sulla quale io ho tantissima fiducia”.