Tabaccaia uccisa a Foggia, la fuga dell’assassino ripresa dalle telecamere

FOGGIA – Una commerciante uccisa nel giorno di rientro dalle ferie. Un uomo in fuga ripreso dalle telecamere di sorveglianza. Si stringe il cerchio sull’omicidio di Francesca Marasco, la 72enne accoltellata all’interno della sua tabaccheria a Foggia, in via Marchese De Rosa.

Il corpo senza vita della donna è stato scoperto da un cliente accanto al bancone del negozio.

I carabinieri a pochi metri di distanza hanno trovato il coltello usato per il delitto, gettato a terra dall’assassino mentre si allontanava. Una scena immortalata dagli impianti di videosorveglianza presenti nei pressi della tabaccheria, immagini chiave acquisite dagli inquirenti. Una rapina finita male è l’ipotesi più probabile, ma non si escludono altre piste.

Il negozio, che la donna aveva ereditato dalla madre, era stato preso di mira più volte dai malviventi negli anni scorsi.

La morte di Francesca Marasco, Franca per i tanti che la conoscevano, ha sconvolto il capoluogo dauno. Il Comune, in segno di lutto, ha sospeso gli eventi del cartellone Foggia Estate. E da Roma il presidente della Federazione Tabaccai Mario Antonelli lancia un nuovo grido dall’allarme alle istituzioni: “Siamo senza parole – dice – per una collega uccisa in maniera così feroce, servono più controlli su tutto il territorio”. Lo riporta Rainews.